Bilal Brahimi, le galopant électron libre du SM Caen

En arrivant à Malherbe, Jean-Marc Furlan n'a pas mis longtemps à repérer le potentiel de Bilal Brahimi. "C'est le premier que j'ai vu par rapport à ses performances, le premier qui m'a sauté aux yeux", se remémore le coach du SM Caen après la victoire contre Concarneau (0-2). Un compliment qui fait plaisir évidemment à l'intéressé. "Venant d'un coach comme Jean-Marc Furlan, je suis heureux. A moi de continuer de tout donner sur le terrain, à performer et d'écouter au quotidien tous ses conseils pour progresser."

Positionné derrière Alex Mendy (29 ans) et entourés de Yoann Court (33) et de Mathias Autret (22), Bilal Brahimi apprécie sa liberté de mouvement et ne compte pas ses efforts pour harasser la formation d'en face. "J'essaye de me déplacer beaucoup entre les lignes, sur les côtés pour faire mal à l'adversaire. On a vu par exemple à partir de la 60e, Concarneau a eu un coup de moins bien et quand je fais plus de courses je sens que je suis encore mieux sur le terrain."

"Il a toutes les qualités pour aller au dessus". Romain Thomas

Depuis son arrivée en provenance de Dunkerque la saison passée, Bilal Brahimi n'a été qu'une seule fois absent du groupe en championnat : lors du premier match en raison d'une suspension. Son volume de jeu est désormais l'un des plus importants de l'équipe. Et le jeune joueur de 23 ans a gagné dans sa capacité à encaisser les coups de l'adversaire. "Le préparateur physique Ben Pickeu me fait beaucoup d'exercices en salle et je me sens plus dur sur mes jambes, même sur des duels aériens."

"Il a toutes les qualités pour aller au dessus , estime son capitaine Romain Thomas. Ce que je lui ai dit, c'est d'essayer de gagner en efficacité par rapport à la saison passée dans le dernier geste, dans les dernières passes. Il est à un poste qui lui convient bien juste derrière l'attaquant parce qu'il est extrêmement mobile, extrêmement généreux."