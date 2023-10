Bilal Brahimi, milieu offensif du SM Caen : "La compétition me manque énormément"

Blessé lors du match de préparation contre Le Havre (1-0) et opéré d'une fracture de la cheville, Bilal Brahmi poursuite sa convalescence. Le milieu offensif caennais estime que cela avance bien et ne cache pas que les terrains et la compétition lui manquent.