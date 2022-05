Bilan, ambitions et saison à venir de l'US Orléans : on a fait le point avec Xavier Collin

Alors que la saison se termine pour l'US Orléans, il reste deux rencontres de National (à Sedan ce vendredi puis contre Laval, officiellement promu en Ligue 2, le 13 mai), Xavier Collin était l'invité de la Tribune 100% USO en Facebook Live sur France Bleu Orléans, ce lundi. L'entraîneur de l'USO est revenu sur le match nul 0-0 concédé contre Bourg-en-Bresse, mais a aussi donné sa vision de sa première année aux commandes du club loirétain, avant de dévoiler les contours de l'effectif qu'il souhaite diriger la saison prochaine. Morceaux choisis.

Le bilan de la saison

La saison est à l'image de notre classement : moyenne. On peut la résumer en deux parties. Une première compliquée, une deuxième bien meilleure, avec un effectif réduit. Ça restera une saison décevante quand on a l'objectif de jouer le haut du tableau, mais qui doit nous ouvrir les yeux sur le potentiel de notre équipe. Avec un peu plus de chance, on pouvait accrocher le top cinq, malgré tout, ça reste un effectif qui est à sa place, trop juste en terme de qualité pour pouvoir se mêler à la lutte.

Quels joueurs garder ?

La colonne vertébrale de l'équipe orléanaise actuelle (L'Hostis, Saint-Ruf, Goujon, Lepaul), en fin de contrat, va-t-elle être prolongée ?

Ça fait partie des quatre joueurs qui ont reçu une proposition. Franck L'Hostis en a eu une dès le mois de novembre, à laquelle il n'avait pas répondu. Mais des discussions avaient déjà été engagées. Ces quatre joueurs là ont les cartes en main pour rester. On va entrer cette semaine en discussion avec d'autres joueurs. On a aussi quelques incertitudes et des idées. On a déjà reçu deux joueurs supplémentaires, Cédric Yambéré et Hicham Benkaïd.

Un effectif de qualité plutôt que de quantité pour la saison prochaine

On a avancé depuis janvier, on a ciblé des profils qui nous intéressent par rapport à ma philosophie notamment. L'objectif c'est de prendre des joueurs meilleurs que ceux qu'on a aujourd'hui. C'est un peu prétentieux, mais si on veut jouer le haut du tableau, c'est ce qu'il faut faire. Si on veut des joueurs aguerris en National, des top joueurs de N2, ou quelqu'un qui arrive de Ligue 2, ce sera à un tarif plus important. Avec notre budget et notre masse salariale, il faut qu'on réduise le nombre de joueurs pour pouvoir proposer des contrats un peu plus intéressants.

Des propositions ont été faites à six ou sept joueurs, qui ont une date butoir pour nous répondre, comme ceux de notre effectif, qui ont jusqu'au 15 mai pour donner une réponse, parce qu'il faut que derrière on puisse se retourner au cas où. On avait un temps d'avance, parce que les joueurs qu'on a ciblé seraient de vraies renforts pour la saison prochaine, mais il y a aussi la volonté des ces garçons, qui font plutôt une bonne saison, d'attendre une opportunité d'un club supérieur. On est dans une partie d'échecs, on avance, mais on n'est pas tout seuls.

Des déclarations et l'émission complète à retrouver dans le replay de notre Facebook Live ci-dessous :