Bilan du Mercato : 110 millions d'euros de ventes à Lille et des paris réussis à Lens.

Dernière journée très calme au LOSC. Soumaré s'est finalement mis d'accord avec ses dirigeants pour poursuivre son aventure dans le Nord. A Lens, en revanche, on a profité des dernières heures pour attirer l'attaquant parisien Arnaud Kalimuendo et prêter Pérez et Robail.