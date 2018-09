Le marché des transferts s'est clôturé vendredi 31 août à minuit. Les clubs n'ont plus le droit d'acheter. L'occasion d'établir un premier bilan du mercato du FC Nantes. Les Canaris ont réussi à garder leurs principaux joueurs et se sont renforcés avec huit nouveaux joueurs.

Nantes, France

Jusqu'à minuit, les supporters du FC Nantes ont tremblé. Mais finalement, dans deux tweets publiés dans la soirée, le club a annoncé que Diego Carlos et Emiliano Sala restaient dans l'équipe pour une saison supplémentaire. Un soulagement et sans doute le plus gros coup de ce mercato d'été 2018. Le FC Nantes avait en effet reçu des propositions alléchantes pour les deux joueurs.

Huit recrues dans tous les secteurs de jeu

Le FC Nantes s'est quand même séparé de plusieurs joueurs. On peut notamment citer les départs de Bammou vers Caen et de Dubois pour l'Olympique Lyonnais. Pour le reste, Nantes s'est surtout montré actif dans le recrutement de joueurs.

Huit nouveaux sont venus renforcer l'effectif du club actuellement 17e du championnat (après trois journées). Traoré, Mbodji, Miazga et Fabio sont venus consolider la défense. Boschilia et Evangelista vont tenter de densifier le milieu de terrain et de créer du jeu. Et en attaque, Waris et Limbombe vont essayer de marquer des buts, ce que les Nantais ont du mal à faire depuis le début de saison.

Le Belge Anthony Limbombe est d'ailleurs le joueur le plus cher de l'histoire du club. Son transfert est estimé entre 8 et 10 millions d'euros. Au total, Nantes a dépensé pas moins de 15 millions d'euros pendant ce marché des transferts. Un record.

Tous ces changements créent forcément de l'instabilité et compliquent la tâche de Miguel Cardoso, l'entraîneur portugais du FC Nantes. Dans le jeu, les Nantais ont du mal à se trouver, la défense est à la peine et l'attaque manque de tranchant.