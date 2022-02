Billal Brahimi : "j'ai un parcours atypique"

Plus timide devant les micros que sur un terrain, Billal Brahimi a échangé ses premiers mots avec les journalistes depuis son arrivée d'Angers il y a une semaine. Entre temps, l'ailier franco-algérien de 21 ans a eu le temps d'effectuer ses premiers pas en rouge et noir sur la pelouse du Parc des Princes lundi soir. "On a fait une très belle performance avec l'équipe. Le groupe m'a vraiment bien accueilli depuis mon arrivée et ça m'a mis à l'aise pour ce match."

Il correspond parfaitement aux besoins de l'équipe

Arrivé en fin de mercato pour une somme estimée à 7 millions d'euros, l'ex-Angevin ne porte pas comme un poids le prix de son transfert. "Les chiffres ça ne m'intéresse pas. Chacun son boulot. Moi c'est le terrain." C'est donc le directeur du football Julien Fournier qui prend le micro. "Sur ces postes offensifs, le marché est très compliqué. Sincèrement je ne pense pas que l'investissement soit élevé. Il va y avoir une forte attente sur Billal mais il a signé sur le long terme. On l'avait vu au Mans (10 buts / 12 passes décisives en National la saison dernière, ndlr) et ses performances nous avaient impressionnées. On l'a rencontré cet hiver juste avant notre match à Cholet. Il correspond parfaitement aux besoin de l'équipe. Il va nous amener de la profondeur."

Garder le meilleur de mes expériences passées

C'est en effet la qualité première de ce joueur au "profil atypique" comme il le dit lui-même. Rapide, puissant, Billal Brahimi n'hésite jamais à provoquer balle au pied. Des caractéristiques particulières développées pendant son parcours lui aussi atypique. "J'ai commencé à jouer en région parisienne puis un agent portugais m'a permis de signer en D2 portugaise. J'ai ensuite signé en Angleterre à Middlesbrough (2e division) avant d'arriver à Reims. J'ai tenté de garder le meilleur de mes expériences passées." Prêté au Mans où il se révèle, il s'engage l'été dernier à Angers (9 matchs / 2 passes décisives) avant de franchir une nouvelle marche sur la Côte d'Azur. "Je suis très fier d'être ici. J'ai pris le numéro 14 parce que c'est mon anniversaire." Ce sera dans un mois. Le 14 mars il fêtera ses 22 ans. D'ici là il aura affronté Marseille, Lyon ou Paris avec le Gym. De quoi très vite se mettre dans le bain.