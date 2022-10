Billard BlackBall : l'arrageois Christophe Lambert en quête du Graal

Christophe Lambert est actuellement l'un des meilleurs joueurs de Blackball de la planète. Il dispose de l'un des plus beaux palmarès de la discipline. L'arrageois a déjà décroché de multiples titres : Champion de France, champion d'Europe, champion du monde par équipe ou encore champion du monde en double mixte.

Il est cette semaine l'un des grands favoris de ce championnat du monde individuel, lui qui participe au circuit pro anglais, l'Ultimate. Un circuit qui réunit les 48 meilleurs joueurs de la discipline.

Qu'est ce que le Billard Blackball ?

Le blackball se déroule sur une table rectangulaire à 6 poches avec 14 billes de couleur (7 rouges et 7 jaunes), une bille noire portant le numéro 8 et une bille d'impact blanche. Cette discipline est née dans les pubs anglais à l'initiative d'un champion de snooker nord-irlandais, Alex Higgins. 18 nations participent aux championnats du Monde disputés à Albi La compétition est diffusée sur la chaîne "Sport en France"

Découverte à 12 ans

Pour Christophe Lambert tout a commencé quand il avait 12 ans, le soir après l'école, en rentrant chez sa grand-mère : "Je rentre un soir après l'école, et sur la télévision, je découvre un trophée."

La quête ultime : Le titre mondial individuel

Christophe Lambert a tout gagné, sauf le titre mondial : "Mon meilleur résultat c'est un quart de finale face au futur champion du Monde. Tout s'était joué sur la dernière manche."

Le mal du joueur de billard : les problèmes de dos

L'arrageois s'entraîne à minima 9 heures par semaine. En plus des séances de jeu, il nage, court et enchaine les séances de cordes à sauter. Avec une priorité, gérer au mieux son dos : "c'est le mal récurrent chez le joueur de billard. je fais donc très attention, notamment le matin quand je sors de mon lit."

Un billard au centre de la maison

Christophe Lambert sait qu'il doit beaucoup au billard : "Quand j'ai fait construire ma nouvelle maison, il y a un peu plus de 10 ans, on a placé le billard au centre et on a construit le reste autour."

