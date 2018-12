Billeterie US Orléans - PSG, la vente est repoussée

La vente des places pour le match événement entre l'USO et le PSG est repoussée d'une semaine. La billetterie, qui devait ouvrir samedi prochain, le 8 décembre à 11 heures, ne le sera qu'une semaine plus tard.

Orléans, France

Pour ceux qui attendent l'affiche entre Orléans et le Paris Saint Germain en coupe de la ligue, il va falloir faire preuve d'encore plus de patience ! La vente de places prévue ce samedi, le 8 décembre est repoussée à la semaine suivante, le samedi 15 décembre. Le club ne sait pas combien de places dont il dispose. C'est ce qu'a annoncé à France Bleu Orléans, Philippe Boutron, le président de l'US Orléans.

Attendre l'avis de la commission de la sécurité

Le club doit attendre l'avis de la commission de sécurité pour installer une éventuelle tribune supplémentaire. La visite de la commission de sécurité n'interviendra que le 14 décembre. Et l'avis de la commission est obligatoire pour augmenter la capacité du stade de la Source.

La construction d'une tribune provisoire supplémentaire permettrait d'accroître la capacité du stade : d'ordinaire limitée à 7 500 places, elle serait portée à 10 000 places. Le club et la ville d'Orléans envisagent effectivement d'installer des tribunes supplémentaires, derrière le but côté buvette, et dans le prolongement de la tribune Orléans, mais ils attendent le feu vert de la commission de sécurité

En revanche, la vente à destination des abonnés est maintenue. C'est toujours la même date, le vendredi 7 décembre, à La Source. Chaque abonné aura la possibilité d'acheter une place supplémentaire dans la catégorie où il est abonné (50 € en tribune Honneur).

C'est le 18 décembre, à 21h, qu'aura lieu le 8ème de finale opposant l'USO au PSG au stade de la Source.