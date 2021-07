Blanc, noir et doré : le LOSC présente son maillot extérieur 2021-2022

Alors qu'il commencera sa saison le 1er août par le Trophée des Champions contre le Paris-Saint-Germain, le LOSC présente, ce jeudi 15 août, son maillot extérieur. Un maillot blanc, un logo noir et or.

"Blanc et rayonnant", c'est ainsi que le LOSC présente, ce jeudi 15 août, son nouveau maillot extérieur, que les joueurs porteront pour la saison 2021-2022.

C'est l'équipementier New Balance qui a conçu la tenue de match qu'il a voulu "inspiré des Flandres". Les couleurs or et noir sont présente sur le blason, décliné ainsi pour l'occasion, au lieu du rouge, blanc, bleu traditionnel. Il est déjà disponible dans la boutique, pour 80€ pour le modèle adulte.

Bien sûr les joueurs porteront fièrement le badge "Ligue 1 Champion 2021" sur la manche. Un bonus que les supporters pourront accrocher sur leur maillot, pour 8€ supplémentaires.