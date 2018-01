Nantes, France

Le feuilleton n'aura duré que quelques heures. La commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) a décidé ce lundi l'annulation du second carton jaune reçu par Diego Carlos. Dimanche soir face au PSG, le Nantais bouscule sans en avoir l'intention l'arbitre du match, Tony Chapron. Celui-ci tombe et lui donne aussitôt un coup de pied à la jambe. Il le tacle donc, et lui assène un second carton jaune.

Arbitre suspendu "jusqu'à nouvel ordre"

Après ce geste, les images de ce coup ont fait le tour des réseaux sociaux et suscité un tollé. Dans la matinée, l'arbitre a été suspendu de ses fonctions "jusqu'à nouvel ordre" par la direction technique de l'arbitrage de la Fédération française de football, et il sera "convoqué prochainement par la commission de discipline de la Ligue (LFP)".

Dans le même temps, Tony Chapron a visualisé la vidéo, virale, et a présenté ses excuses au joueur nantais. L'arbitre de 45 ans a évoqué un geste "maladroit", "inapproprié", et présenté ses "excuses" à Diego Carlos.

Dans la foulée, le carton rouge du joueur a été annulé par la LFP. Le défenseur du FC Nantes pourra donc disputer ce mercredi la 21e journée de Ligue 1 face à Toulouse.