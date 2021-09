Blessé, Kylian Mbappé quitte l'équipe de France et retourne se soigner au PSG

Kylian Mbappé quitte finalement l'équipe de France. Blessé au mollet pendant la rencontre contre la Bosnie-Herzégovine (1-1) mercredi, l'attaquant parisien a passé des examens médicaux ce jeudi. Malgré des résultats rassurants, le Paris Saint Germain a préféré préserver son joueur.

Retour au PSG

Didier Deschamps s'est décidé à le laisser partir pour ne prendre aucun risque. "Il quittera le groupe dans la soirée et ne sera pas remplacé pour le déplacement en Ukraine", indique un communiqué de la fédération française de football ce jeudi soir. Il rentre donc se soigner dans son club et est déclaré forfait pour Ukraine-France samedi et France-Finlande mardi prochain.