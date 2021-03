Blessée au genou, la gymnaste stéphanoise Lorette Charpy doit renoncer aux Jeux Olympiques de Tokyo

A quatre mois des JO de Tokyo (programmés du 23 juillet au 8 août prochain), Lorette Charpy doit renoncer à la compétition olympique. La gymnaste, originaire d'Annonay et sociétaire du Pôle gym de Saint-Etienne s'est grièvement blessée au genou lors d'un salto, alors qu'elle s'entraînait à la poutre, le 2 mars dernier. Le diagnostic est désormais établi : il s'agit d'une rupture complète du ligament croisé antérieur.

Lorette Charpy a d'abord espéré échapper à une opération mais elle y est désormais résolue, selon la Fédération française de gymnastique qui annonce la nouvelle. Cette intervention chirurgicale devrait avoir lieu dans les semaines à venir et lui valoir plusieurs mois de rééducation.

C'est un "énorme coup dur", confie la jeune femme de 19 ans qui avait déjà été blessée au visage lors d'un entraînement aux barres asymétriques, en août 2018 et qui avait néanmoins réussi à se qualifier pour les championnats du monde quelques mois plus tard.

Cette fois encore, Lorette Charpy affiche un mental de championne. Et elle se fixe un double objectif : pouvoir au moins "participer aux barres et à la poutre" lors des championnats du monde qui doivent se dérouler au Japon en octobre prochain et, bien sûr s'aligner aux Jeux Olympiques de Paris en 2024.

Une consolation, en tout cas, pour la jeune gymnaste : la pluie de soutiens reçus via les réseaux sociaux ! Et notamment celui de la ministre des sports, Roxana Maracineanu, qui lui apporte "tout [son] soutien".