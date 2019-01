Bobby Allain : "le DFCO doit prendre moins de risques"

Dijon, France

A chaque journée suffit sa peine. Une semaine après avoir pris un point face au 5e du championnat (Montepllier, 1-1), le DFCO se déplace chez le 12e, Bordeaux,"une équipe avec des joueurs qui vont vite," selon les termes d'Antoine Kombouaré. Dix jours après son arrivée au poste d'entraîneur du Dijon Football Côte-d'Or, le tacticien dijonnais continue de marteler que "le DFCO s'en sortira si tous les joueurs restent concentrés et défendent tous ensemble."

Le chantier, c'est la défense

Troisième plus mauvaise défense de Ligue 1 derrière Guingamp et Amiens, avec 32 buts encaissés en 17 rencontres, le DFCO doit protéger ses arrières. "Contre Montpellier, on a été en difficulté dans ce domaine, durant toute la première mi-temps," reconnaît Antoine Kambouaré." Le point positif, c'est que même ballottés, et malgré une faute d'inattention qui nous coûte le but, l'équipe s'est battue." Le coach dijonnais sait que le maintien passera par une défense plus solide.

Antoine Kambouaré : "si on veut se maintenir, on doit être plus costaud en défense" © Radio France - Stéphane Parry

Titularisé au poste de gardien de but depuis deux rencontres (St-Etienne et Montpellier), Bobby Allain avance l'idée _"de porter davantage le ballon en attaque et d' amener le danger sur le but adverse. "Sauter le milieu de terrain, et trouver les attaquants, serait-ce la nouvelle tactique du DFCO ? "Ce qui est sûr, et les statistiques le montrent, on prend trop de risques,"_ glisse Bobby Allain.

Le gardien de but dijonnais savoure son nouveau statut :"à moi d'être bon et régulier, si je veux garder ma place," note le gardien. La concurrence avec Alex Rùnarsson ? "Elle est saine, il faut se battre toutes les semaines" avoue Bobby Allain. "On bosse tous les deux aux entraînements. Si il est bon, ça me pousse vers le haut."

Un ou deux joueurs en plus pour le Mercato

Côté infirmerie, la mauvaise nouvelle est arrivée après l'entraînement de ce vendredi.Frédéric Sammaritano s'est blesséà la cuisse. En attendant de savoir de quoi souffre le milieu de terrain dijonnais, c'est un titulaire en moins disponible pour ce week-end avec Benjamin Jeannot et Valentin Rozier. Même si Chang-hoon Know est de nouveau opérationnel, plus que jamais, Antoine Kombouaré et le staff du DFCO doivent mettre à profit le Mercato pour se renforcer ; "on souhaite un ou deux joueurs en plus," avoue l'entraîneur.

Bordeaux-Dijon, 21e journée de Ligue 1 à suivre ce dimanche à 19 heures. Retrouvez les réactions des joueurs et de l'entraîneur ce lundi 21 janvier en écoutant la matinale de France Bleu Bourgogne.