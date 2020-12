"Bon de reprendre la compétition" réagissent les Genets et l'Aviron à propos de la Coupe de France

La Coupe de France va bien se poursuivre en 2021. Le comité exécutif de la Fédération Française de foot s'est réunie ce jeudi après midi pour entériner la reprise de la plus ancienne compétition de football française, nécessaire symboliquement et financièrement pour la FFF et le monde amateur (avec 35 millions de recettes). Mais restrictions sanitaires obliges, le format est modifié pour la saison. Ainsi, les amateurs et les professionnels joueront chacuns de leur côté. Ils se réuniront seulement en 16e de finale.

Au Pays Basque, deux clubs sont toujours en lice : l'Aviron Bayonnais et les Genets d'Anglet, qualifiés pour le 6e tour de la compétition. "Le plus important était de sauver l'épreuve, se réjouie Cédric Pardeilhan, l'entraîneur d'Anglet, qui évolue en National. Ça reste des confrontations directes et donc il y a toujours ce côté haletant. C'est terminé pour celui qui perd. Maintenant oui, les pros vont rentrer un peu plus tard mais ça permet d'entrevoir un 16e de finale pour une équipe amateur". Avant d'ajouter : "L'opportunité reste là pour des équipes, tenter le plus loin possible et si l'on peut rencontrer des formations d'un niveau supérieur, on saisira cette opportunité."

"La possibilité d'aller plus loin"

Pour Laurent Dauriac, l'entraîneur de Bayonne, "on a au moins un cap. Parce que depuis deux semaines on avait repris l'entrainement mais sans avoir d'échéance de compétition." Quand au nouveau format ? "Ça offre éventuellement la possibilité d'aller plus loin en fonction des tirages mais ça nous empêche de jouer des clubs de première et deuxième division. Je préfère ça que rien du tout."

Les deux formations ont repris le chemin de l'entrainement au début du mois de décembre, après validations des instances. Toujours pas de contacts, "mais des entraînements quatre fois par semaine" pour les Angloys. "Avec le couvre feu, on est obligé de faire deux groupes, raconte Pardeilhan, parce que certains finissent à 18h30, d'autres peuvent plus tôt. On finit à 19h30 pour que tous puissent être chez eux à 20 heures. On envisage de faire des entraînements le samedi. Ce n'est pas évident mais on fait ce qu'on peut."

Même son de cloche du côté du coach bayonnais. "Tout le monde fait beaucoup d'efforts pour pouvoir se rendre disponible. Parce qu'il y a le couvre feu, on finit parfois les séances avec un peu de précipitation, de stress pour arriver à l'heure à la maison. Mais on reste privilégié, dans la mesure où l'on s'entraîne tant bien que mal et avec, quasiment l'ensemble de l'effectif."