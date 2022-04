Bordeaux - ASSE : duel de mal classés pour deux clubs historiques du foot français

Aller chercher des points pour s'assurer encore un peu plus le maintien en Ligue 1. Les Verts se déplacent à Bordeaux ce mercredi soir, dans le cadre de la 33ème journée de championnat. L'ASSE est 17ème du classement, les Girondins 19ème, en position reléguable pour le moment. Presque un duel de mal classés entre deux clubs historiques du foot français, alors que les Verts seraient bien avisés de ramener trois points de Gironde.

Ils ont l'avantage d'avoir engrangé un peu de confiance avec cette victoire ce weekend à Geoffroy Guichard 2-1 face à Brest. De quoi permettre Mahdi Camara, auteur du doublé, et à ses coéquipier de jouer un peu plus libérés. "On a montré un bel état d'esprit face à Brest", a expliqué le milieu de terrain en conférence de presse. "On a l'état d'esprit pour aller gagner un math même quand on est mené. Après ce qu'a fait Bordeaux, on s'en fout un peu."

Retour d'Yvann Maçon

Parce que le weekend ne s'est pas aussi bien passé pour les Girondins, écrasés 6 buts à 1 par Lyon. "Mais ce n'est pas Lyon qu'ils auront en face d'eux ce soir", rappelle le coach Pascal Dupraz. "Ce qu'on a d'avance par rapport à Bordeaux, c'est au coup d'envoi quatre points et une différence de buts favorable, à six matchs de la fin, mais c'est pas suffisant. Donc ce qu'il faut, c'est que Saint-Etienne agisse en équipe. J'attends de nos joueurs une extrême discipline. Il faut qu'on soit concentré, déterminés, généreux. Il faut avoir le goût du dépassement de fonction dès lors qu'un de ses collègues a une déficience passagère. Et j'ai vraiment une grande confiance en ce groupe pour être capable de disputer un tel match où nous ne sommes pas favoris parce que Bordeaux est une équipe de qualité qui est en difficulté. Donc, ils savent très bien qu'on va être compétitifs. Ils savent très bien que nous savons qu'ils vont être compétitifs."

Pascal Dupraz qui souligne aussi les efforts et l'implication de tous les joueurs présents sur le terrain face à Brest, notamment en défense. "Je cherche l'équilibre défensif, qu'il soit avéré et récurrent, que le bloc défensif soit fiable sur les six prochains matchs." Pour ça, le retour sur la pelouse d'Yvann Maçon devrait aider. Le latéral droit, blessé au genou en octobre dernier, avait dû être opéré fin février.

