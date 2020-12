Bordeaux - ASSE (Ligue 1) : retrouvailles en Gironde

Jean-Louis Gasset a dû cocher la date de ce mercredi dans le calendrier lors de son arrivée en Gironde cet été. L'ex-coach des Verts, aujourd'hui à Bordeaux garde d'excellents souvenirs de son passage dans le Forez (voire par ailleurs). Et si quelques joueurs ont quitté le bateau Verts, Mathieu Debuchy ou Wahbi Khazri devraient retrouver avec plaisir l’entraîneur qui les avait emmenés en Ligue Europa à l'issue d'une saison 2018/2019 achevé à la quatrième place.

Une semaine cruciale ?

En 18 mois les choses ont bien changé pour "Sainté". Englué dans le bas du classement, les Verts sont toujours en quête d'une première victoire depuis près de trois mois (à Marseille le 17 septembre). Pour passer les fêtes au chaud, les Stéphanois doivent réapprendre à gagner. Il reste trois matchs avant la trêve : déplacement à Bordeaux, réception de Nîmes et déplacement à Monaco. Une séquence cruciale pour valider les quelques points positifs depuis trois rencontres.

"On n'est pas à un tournant tempère pourtant Claude Puel. Le championnat ne s'arrête pas à la trêve. Enfin j'espère. On n'en est pas à faire des ultimatums. On bataille, on s'accroche et on essaye de donner le meilleur de nous-même à chaque match. Ce groupe a besoin de confiance et de relâchement".

Face à Bordeaux, meilleure défense du championnat à domicile, l'affaire s'annonce compliquée.

Ben Arfa, menace numéro 1

Claude Puel va également retrouver un joueur qu'il connaît bien. Hatem Ben Arfa. L'attaquant de 33 ans s'est engagé librement avec les Girondins début octobre et constitue la menace principale de l'attaque bordelaise. Il est impliqué sur les cinq derniers buts de son équipe. Un joueur que Claude Puel a contribué à relancer lors de son passage à Nice en 2016 : "Hatem a galéré. Il a eu beaucoup de force de caractère pour s’entraîner tout seul et se montrer compétitif. Si Hatem n'avait pas aimé le foot cela ferait longtemps qu'il aurait lâché. C'est un vrai amoureux de foot. Il n'a peut-être jamais été aussi affûté. Je suis très content pour lui. Il le mérite".

Pour ce déplacement, Claude Puel sera privé de Panos Retsos, Aïmen Moueffek et Gabriel Silva. Charles Abi n'a pas été retenu.

