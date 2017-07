Bordeaux : les Girondins pressés de reprendre la saison face à Videoton en Europa League

Les Bordelais entament leur saison plus tôt que l'an dernier. Avec le match aller du 3ème tour préliminaire d'Europa League face aux Hongrois de Videoton ce jeudi. Une équipe à priori plus faible mais qui a de l'avance dans sa préparation.

Hormis les spécialistes du football des pays de l'est, peu de gens connaissent l'équipe du Videoton FC, club de football hongrois basé à Székesfehérvár et fondé en 1941. Pourtant il faudra se méfier de ces habitués de la Coupe d'Europe. Les Hongrois finissent régulièrement dans les premières places de leur championnat (deuxième l'an passé) et n'ont donc aucun complexe à jouer ces tours préliminaires. Ils ont d'ailleurs passé les deux premiers contre les Maltais de Balzan et les Estoniens de Nömme Kalju.

Poursuivre la dynamique 2017

Les Girondins, de leurs côtés, ont des fourmis dans les jambes. Les matchs de préparation se sont bien passés. Avec un seul but encaissé, la défense semble solide. L'ossature n'a pas bougé et si la dynamique qui a mené 2017 se poursuit, la logique voudrait que les Bordelais dominent les Hongrois ce jeudi. Jérémy Toulalan confie d'ailleurs être content de commencer la saison plus tôt que d'habitude. Jocelyn Gourvennec lui se méfie de l'intensité que pourraient mettre les adversaires de ses joueurs.

Ce sera notre premier match de compétition. Ils en ont joué six. Il faudra être vite dans le match car quand on commence une saison l'intensité peut parfois surprendre. Les Hongrois sont déjà dans cette intensité depuis plusieurs semaines.

Jocelyn Gourvennec appelle également ses joueurs à ne pas se mettre une pression négative et à se lâcher.

On a tellement travaillé et bagarré pour se retrouver là qu'il faut jouer notre jeu dans la continuité des six premiers mois de 2017 où seuls Paris, Monaco et Nice nous ont battus.

Une déception pour Silva

L'entraîneur bordelais est aussi revenu sur le cas Wellington Silva, le joueur brésilien dont le transfert a finalement capoté ce mardi après la visite médicale.

Les visites médicales sont faites pour tout contrôler. Un souci a été mis en évidence et comme nous sommes des gens responsables, on a estimé que les conditions n'étaient pas remplies pour le transfert. C'est décevant mais il faut être pragmatique dans le recrutement.

Un recrutement qui se poursuit avec plusieurs pistes en cours : "c'est parfois long dans les discussions, il faut être patient" souffle Jocelyn Gourvennec.