Ligue 1 - Bordeaux-OM : "Quand on est les Girondins, on se doit de montrer autre chose", selon Lassina Diabaté

"Est-ce qu'on est satisfait d'avoir une prestation de piètre qualité ? Non", dit sans détour Lassina Diabaté, ancien milieu défensif des Girondins de Bordeaux entre 1997 et 2001 et invité de France Bleu Gironde lundi 15 février, après le match nul des Girondins (0-0) à domicile face à l'Olympique de Marseille dimanche, en clôture de la 25ème journée de Ligue 1. "Quand on est les Girondins de Bordeaux, on se doit de montrer une autre figure, autre chose", assène-t-il.

Pendant les 30 dernières minutes de jeu, les Girondins ont d'ailleurs joué à onze contre neuf, après deux cartons rouges pour Marseille. "Ç'aurait dû être un match de folie à ce moment-là", estime l'ancien joueur. "Je pense qu'on a difficilement la chance de gagner si chacun joue à son poste et se contente de faire ce qu'il doit faire. Il faut mettre les ingrédients nécessaires, mettre l'adversaire en difficulté, le surnombre doit passer par les côtés. Tout ce qu'on n'a pas vu sur ce match-là. J'étais vraiment déçu de la prestation, il aurait fallu redoubler d'efforts plutôt que de les relâcher", explique Lassina Diabaté.

Un "manque d'ambition"

Mais pour celui qui a joué 120 matchs sous les couleurs Marine et blanc, le problème est plus profond. "Il n'y a pas de constance, pas de vrai socle dans ce club", affirme Lassina Diabaté. "Il faut des joueurs qui soient restés plus de deux ans, je ne crois pas qu'aujourd'hui ils aient l'amour du club." Pour l'ancien Girondin, "c'est l'humain qui doit animer tout ça. Dans cette période compliquée, le football doit être un endroit pour donner de l'espoir à ceux qui aiment ce sport, au travers des victoires et des belles prestations. On en est loin..."

Je ne crois pas qu'aujourd'hui Bordeaux soit un grand club.

"Je ne crois pas qu'aujourd'hui Bordeaux soit un grand club", assène même l'ancien milieu défensif. "Le nom de Bordeaux est une marque, avec l'historique des joueurs qui ont hissé ce club parmi les grands du football international et européen. les Tigana, les Battiston... Aujourd'hui, on manque énormément de joueurs de classe internationale, on manque d'ambition", décrypte Lassina Diabaté. "Oui il y a un super outil de travail avec le stade mais est-ce qu'il y a eu le casting pour que les gens viennent dans ce stade ? Je ne crois pas. Je pense que M6 [ancien propriétaire des Girondins de Bordeaux] a joué petits bras et est responsable en partie de la situation actuelle."

"Le salut passera par celui qui aura l'étoffe et les épaules pour dire 'j'ai une vraie ambition pour ce club, pour la ville, créons quelque chose qui permette aux supporters et aux joueurs d'être associés à ce club", conclut Lassina Diabaté.