Nice se contente du minimum

À moins d’une semaine de la finale de la Coupe de France, la pression était grande pour le Gym. Dans le money time de cet exercice 2021-2022, tout peut encore se passer pour l’OGC Nice.

Du rêve d’une qualification en Ligue des champions à une insipide 8e place, d’un échec contre Nantes au Stade de France à une nouvelle ligne sur le palmarès Rouge et Noir samedi prochain, les Niçois ne sont assurés de rien.

C’est peut-être à cause de cette pression que les Aiglons n’ont pas su tuer le match dès la première mi-temps. Comme trop souvent cette saison, Dolberg et Delort manquent de justesse dans le dernier geste.

Il faut attendre la 74e minute pour pouvoir enfin souffler. Bordeaux est la plus mauvaise défense de Ligue 1 et ça se voit. Un mauvais placement de la défense girondine, Tom Lacoux qui dévie un ballon de Melvin Bard, Andy Delort laissé seul aux 6 mètres, il n'en fallait pas plus pour faire les affaires niçoises.

Il va falloir un miracle maintenant pour que Bordeaux joue en Ligue 1 l'an prochain.

Andy Delort, lui, est récompensé, l’attaquant a le mérite de toujours y croire. C’est donc lui qui permet au Gym de doubler les Strasbourgeois au classement. Avec 60 points, les Azuréens, 5e, ont 3 points d’avance sur le 6e, Strasbourg. Les hommes de Christophe Galtier reviennent même à 2 points du podium. De quoi se projeter sur la finale de la Coupe de France sereinement.