Bordeaux - OGC Nice : la "demi-finale" avant le Stade de France

Même si Christophe Galtier a estimé vendredi que ce déplacement à Bordeaux n'était "pas une répétition générale avant la finale" et que les journalistes ramenaient un peu trop ce match à l'affrontement à venir avec Nantes, impossible de ne pas avoir déjà la tête au Stade de France, dans une semaine. Le Gym y jouera un premier titre depuis 25 ans et une qualification européenne pour la saison prochaine. Alors "Galette" a trouvé la formule pour maintenir ses hommes sous pression. "Je considère ce match comme une demi-finale qu'il faut gagner avant d'aller en finale. On devra mettre de l'intensité face à une équipe qui joue sa survie et qui en mettre elle de l'intensité et du rythme."

Relancer la machine offensive face à la pire défense

Pire défense de Ligue 1 avec 84 encaissés, Bordeaux est au bord du précipice. 19e de Ligue 1, défait 5-3 à Nantes le week-end dernier, les joueurs de David Guion semblent une victime parfaite pour "rester en course sur les deux tableaux" comme le demande Galtier. "Oui ils prennent beaucoup de buts mais nous on en marque peu," rappelle le pragmatique coach du Gym.

Gouiri de retour dans l'axe ?

Sept buts marqués en 12 matchs et des hommes comme Dolberg (3 mois et demi sans marquer) et Gouiri (muet depuis 12 journées en Ligue 1) qui incarnent cette impuissance offensive. Alors Galtier devrait à nouveau revoir sa copie. Lui qui promettait de finir la saison avec quatre offensifs, devrait relancer Gouiri dans l'axe et remettre un troisième milieu (Boudaoui ou Thuram) sur un côté.

Schneiderlin forfait

Morgan Schneiderlin (mollet) est encore un peu juste côté Niçois et devrait être de retour pour la finale face à Nantes. Du côté des Girondins, quatre joueurs manquent à l'appel (Pembélé, Elis, Sissokho et Kwateng). Pour avoir une chance de se sauver Bordeaux doit absolument l'emporter. Sauf que les joueurs au scapulaire n'ont gagné qu'un seul des 14 derniers matchs face aux Aiglons (le 17 janvier 2021 3-0 à l'Allianz Riviera). Une dynamique à conserver pour le Gym !