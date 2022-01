VIDÉOS - Bordeaux-OM : 600 supporters aux abords du Matmut Atlantique pour contester le maintien du match

Ils veulent faire entendre leur voix face à l'inflexibilité de la Ligue de football professionnel. Environ 600 supporters des Girondins de Bordeaux sont réunis vendredi 7 janvier près du stade Matmut Atlantique, avant le classique Bordeaux-Marseille prévu à 21 heures. Les Ultramarines appellent à manifester pour dénoncer la décision de la Ligue de football professionnel (LFP) de maintenir le match de la 20e journée de Ligue 1 malgré la situation sanitaire. Ils ont prévu d'accueillir le bus des joueurs avant la rencontre.

"Ils ont voulu saborder notre club"

À de multiples reprises ces derniers jours, le club bordelais avait demandé le report de la rencontre, à cause de plusieurs cas de Covid-19 dans son effectif. Plusieurs autres joueurs, qui n'étaient plus contaminés ces derniers jours, n'ont pas retrouvé leurs capacités physiques et ne peuvent donc pas figurer sur la feuille de match face à Marseille. Mais la LFP est restée inflexible, prostrée sur le règlement, qui indique qu'un match ne peut être reporté qu'à partir de onze joueurs indisponibles à cause du Covid-19.

"Ils ont voulu saborder notre club, ensemble nous allons arracher la victoire", affirme sur leur compte Twitter les Ultramarines, principal groupe de supporters bordelais. Ils indiquent également avoir parlé aux joueurs avant le match, leur demandant "de s'arracher, par orgueil, fierté, et respect pour notre club et ses supporters". Les supporters ont prévu de rester aux abords du stade tout au long du match, qui se joue à huis clos. Ils le suivront à la radio, sous le virage Sud.