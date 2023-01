Bordeaux : réunion au sommet sur le stade Matmut Atlantique mais aucune vente en vue

Il y aura du beau monde à déjeuner à la métropole de Bordeaux ce mardi midi. Au menu, le stade du Matmut Atlantique. A l'initiative de l'agglomération et de SBA, l'exploitant du stade, toutes les parties prenantes du dossier vont se réunir pour évoquer la situation de l'enceinte bordelaise et son avenir.

Les actionnaires de SBA, Fayat et Vinci, seront exceptionnellement là ainsi les présidents des Girondins de Bordeaux et de l'Union Bordeaux-Bègles, Gérard Lopez et Laurent Marti. Pierre Hurmic, le mairie de Bordeaux, sera aussi de la partie. C'est la première réunion post-Covid de ce type. L'objectif est que tout le monde se parle sans arrière-pensée sur ce sujet très sensible.

La vente pas du tout à l'ordre du jour

Il s'agit avant tout de "remettre du dialogue" comme le glisse l'un des participants à France Bleu Gironde. Echanger, discuter autour d'un stade toujours pas rentable près de huit ans après son inauguration. Mais, il n'y aura aucune décision majeure de prise lors de cette réunion au sommet.

Selon nos informations, la vente de l'enceinte n'est par exemple pas du tout à l'ordre du jour et il n'y a de toute façon aucun acheteur à ce jour. Casser la convention entre Bordeaux Métropole et l'exploitant du stade, SBA, coûterait d'ailleurs très cher aux contribuables.

SBA espère un nouvel accord d'ici septembre

L'objectif est surtout de trouver une solution pérenne pour cet enceinte. Malgré une année 2023 qui s'annonce exceptionnelle avec cinq grands concerts (Muse, Depeche Mode, Mylène Farmer et The Weekend) ou encore la Coupe du monde de rugby, le Matmut Atlantique sera encore déficitaire. Depuis son inauguration en 2015, SBA a couvert 19 millions d'euros de pertes et ça ne pourra pas durer éternellement.

L'exploitant a donc fait plusieurs propositions à la métropole pour rééquilibrer le contrat et souhaite obtenir une nouvel accord d'ici le début du mondial de rugby en septembre prochain. Bordeaux Métropole serait ouvert à cette négociation contrairement à ces dernières années.