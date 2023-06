Boulay-Moselle : un jeune arbitre porte plainte après son agression en plein match

C'était un match U18 (moins de 18 ans) sans enjeu sportif, mais qui ne s'est pourtant pas passé comme prévu. Alors que Boulay affrontait Metz Esap, une décision d'un jeune arbitre de Boulay-Moselle a fait tout basculer lors des dernières minutes de la rencontre. Ce dernier décide d'un pénalty pour Boulay. Un choix qui ne passe pas pour l'équipe adverse, qui commence à le menacer. "Si ça marque, on te tape" lui dit-on. Le but est comptabilisé, c'est à ce moment-là que la situation dégénère. Le compte Twitter @ArbitrezVous s'est fourni une vidéo de l'agression.

Agression physique jusqu'au vestiaire

L'adolescent, qui arbitre depuis un an et demi, commence à se faire frapper par quelques jeunes de Metz Esap. Il est touché, une fois au bras et deux fois aux jambes. Face à cette situation, il tente de prendre la fuite mais est toujours poursuivi par un groupe de jeunes, qui lui jettent des chaussures et des protège-tibias. Un dirigeant de Boulay réussit à protéger le garçon en l'enfermant dans un vestiaire. Choqué par ce qui lui est arrivé, il a porté plainte lundi matin.

"Il faut les protéger"

Laurent Klankar, président de l'Unaf de Moselle (Union nationale des arbitres de football) remarque qu'il y a de plus en plus de tensions sur les terrains, même pour les matchs qui n'ont pas particulièrement d'enjeu. Une situation qu'il regrette : "Il faut rappeler que le football, c'est un jeu. On a tous la même passion mais on n'a pas le même maillot. Forcément, on fait tous ce sport avec le cœur. Sauf qu'il y en a qui le font avec le sang. C'est vraiment dommage".