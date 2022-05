Boulogne : Christophe Raymond, nouvel entraîneur après la descente en N2

Après une saison catastrophique terminée à la dernière place du championnat de National, l'heure est au changement à Boulogne-sur-Mer. Pour entraîner l'USBCO en National 2 et remplacer Stéphane Jobard, le club fait confiance à Christophe Raymond, entraîneur adjoint à Nîmes cette année. L'annonce a été faite ce dimanche via un tweet.

Christophe Raymond, 52 ans, connaît déjà la maison boulonnaise. L'entraîneur adjoint de Nîmes cette saison 2021-2022 a été le coach de l'équipe réserve de Boulogne entre juillet 2010 et novembre 2012. Le natif d'Amiens va avoir la lourde tâche de permettre à l'UBSCO de retrouver le plus vite possible le troisième échelon du football français.