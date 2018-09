Bourges, France

L'Espérance Sportive du Moulon avait battu St-Amand-Montrond 4-3, mais des spectateurs avaient lancé des fumigènes sur la pelouse à deux reprises, interrompant à chaque fois la rencontre. Les responsables du district du Cher de football sont persuadés que les auteurs sont des supporters du Moulon et ont demandé au club de les dénoncer. Amine Bryaj est membre du bureau de l'ES Moulon et référent arbitre, il contre-attaque en pointant des défaillances dans l'organisation de cette finale : "Il n'y avait aucun agent de sécurité pour fouiller les sacs à l'entrée du stade. On aurait peut-être pu éviter ces incidents si l'organisation avait été à la hauteur."

Un soir d'entrainement à l'ES Moulon Bourges © Radio France - Michel Benoit

Le club du Moulon affirme ne pas connaitre ces spectateurs : "Franchement, ces deux ou trois allumés, vous pensez bien que je ne leur ferais pas de cadeau si je les connaissais, affirme Amine Bryaj. Ils vont nous faire perdre plus de 500 euros si on prend en compte les amendes et les frais que l'on va devoir payer. Cet argent, j'aurais préféré le mettre dans l'école de foot. Mais c'est tellement simple de nous accuser. Quand il y a un mauvais comportement, il suffit d'accuser le Moulon. Je suis vraiment amer, mais on fait appel devant la ligue et j'ai pleinement confiance en cette instance qui fera la part des choses, j'en suis persuadé." Cet appel pourrait être examiné d'ici quinze jours.