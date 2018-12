Bourges : les places pour le match Bourges contre l'OL vendues en un éclair

Bourges, France

À Bourges, la coupe est presque pleine ! C'était un incessant va et vient sur le parking du stade Jacques Rimbault ce mercredi 26 décembre. Les supporters du club de foot ont fait la queue. Et pour certains, c'était à l'aube ! "On devait ouvrir la billetterie à 10h mais il y avait déjà du monde qui attendait sur le parking. Certains y ont même dormi !" nous confie Cheikh Sylla, le président du club. A 8h30, une centaine de personnes faisait la queue pour récupérer les précieux billets.

Une centaine de personnes faisait déjà la queue avant l'ouverture de la billetterie. - Facebook Bourges Foot

Un soutien de masse

Un engouement qui impressionne les bénévoles qui tiennent la billetterie. "Nous avons vendu toutes les places de la tribune couverte en à peine deux heures !" s'étonne Nathalie qui rassemble les chèques.

C'est la première fois que l'équipe de Bourges atteint les 32e de finale de la Coupe de France. Un match historique que certains ne veulent pas rater. Julietta repart avec trois places dans les mains et pourtant ce n'est pas une habituée du stade. "Je ne suis pas une fan de la première heure mais c'est un événement à ne pas manquer !" dit-elle. Timao, 6 ans, est accompagné de son père. Il supporte le club et a déjà fait ses pronostics. Pas en faveur de son équipe... "Je pense que Lyon va gagner 2-1 contre Bourges" dit-il.

Jean-François récupère tout sourire des places pour aller voir le match avec des amis. Il habite Bourges et pourtant son cœur balance pour l'OL.

"Je pense que le score sera 3-1 pour Lyon. Mais ça serait bien d'avoir 1-1 à la mi-temps. Pour le suspense !"

Sur les 8000 places du stade, 7353 tickets ont été vendus dès la première journée. La billetterie du stade est ouverte de 10h à 17h.