Bourges : le Bourges Foot 18 voit officiellement le jour

C'est fait : il n'y a plus qu'un club de foot de haut niveau à Bourges. Les statuts du Bourges Foot 18 ont été déposés en préfecture ce jeudi après-midi. Fini la rivalité entre le Bourges 18 et le Bourges Foot qui évoluaient tous les deux en National 2.

Le nouveau maire de Bourges, Yann Galut, qui a oeuvré à cette fusion, a promis de verser une subvention de 500.000 euros pour que le projet démarre sur de bonnes bases. Le Bourges Foot 18 aura deux co-présidents, les présidents des deux anciens clubs. Pour réussir cette fusion, il va falloir gommer cette rivalité qui existait entre les deux anciens clubs... Cela prendra du temps. C'est pourquoi le Bourges Foot 18 visera simplement le maintien la première année : " Il faut qu'on réussisse d'abord à poser les fondations de ce nouveau club, et ce sera déjà un beau succès pour cette première année " assure Cheick Sylla, co-président du nouveau club : " Sur le plan sportif, il faut que notre équipe une se maintienne en national 2. En revanche, on affiche déjà des ambitions pour notre équipe féminine. " Avec l'objectif d'une montée rapide pour les filles au niveau national.

Les statuts du Bourges Foot 18 ont été déposés en préfecture © Radio France - Michel Benoit

Pour les garçons, il faudra que chaque joueur se positionne : il faudra gagner sa place en équipe une : " Ceux qui seront dans l'aventure seront très heureux " poursuit Cheikh Sylla. " Ils mouilleront le maillot pour aller de l'avant. On a un projet ambitieux et intéressant puisqu'on aura l'équipe une en national 2, l'équipe réserve en national 3, ce qui est un très bon niveau, et la troisième équipe en régionale 1. Je pense même qu'on n'aura pas assez de joueurs et qu'il faudra aller en chercher pour avoir le meilleur vivier."

Le stade Jacques Rimbault de Bourges va faire l'objet d'importants travaux au cours des prochaines années être mis à niveau. © Radio France - Michel Benoit

Le budget devrait tourner autour d'1,1 million d'euros ; ce qui est peu en national 2 pour un club qui comptera une quarantaine d'équipes : " Là où on aura une grosse problématique dans un premier temps, c'est sur les transports." prédit Olivier Rigolet, co-président du Bourges Foot 18. " On risque de manquer de minibus pour transporter tout le monde puisqu'on ne veut laisser aucun jeune sur le bord de la route. Les deux clubs ont une trésorerie qui est saine. C'est important, mais on lance un appel à tous les investisseurs pour qu'ils nous accompagnent dans cette nouvelle aventure. On recrute déjà sur l'équipe féminine. Pour les garçons, ça risque de peiner au début, le temps que la mayonnaise prenne puisque les joueurs ne se connaissent pas. Mais l'objectif reste de jouer rapidement le haut de tableau. " Rv pour les blancs et rouges, cet été pour la reprise de l'entrainement sous la houlette de Laurent di Bernardo, l'entraîneur du Bourges Foot qui prend en main l'équipe phare.