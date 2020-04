Accord sur les salaires dans le foot : le DFCO principal concerné en Bourgogne-Franche-Comté

Un accord-cadre est en cours de négociation entre les dirigeants du football français (Ligue 1 et Ligue 2) et l'UNFP, unique syndicat des joueurs professionnels, pour baisser les salaires le temps de traverser la crise. Mais il aurait plus ou moins d'impact en Bourgogne-Franche-Comté.

Confrontés comme toute entreprise à la crise liée au coronavirus, les clubs de foot veulent mettre toutes les chances de leur côté. Après avoir envoyé leurs joueurs en congés payés, après le recours quasi-général au télétravail ou au chômage partiel, ils veulent tomber d'accord avec leurs joueurs pour baisser temporairement les salaires. Mais attention, on parle toujours au conditionnel.

Un accord qui concernerait surtout la Ligue 1

En vertu du texte conclu avec l'UNFP, chaque structure professionnelle pourrait ainsi reporter une partie des salaires des joueurs, jusqu'à la fin de la crise. L'accord prévoit en outre des "tranches", de sorte que plus les salaires sont importants, plus les sommes différées sont importantes, jusqu'à 50% pour les salaires au-delà de 100.000 euros par mois. Cet argent sera donc bien versé aux joueurs, mais plus tard, lorsque les finances le permettront.

Vu les niveaux de salaires évoqués, on comprend vite qu'en Bourgogne-Franche-Comté, seul le DFCO, pensionnaire de Ligue 1, serait concerné par la mesure. Parce que sa masse salariale est plus importante, et que certains salaires de joueurs tutoient les 80 ou 90.000 euros bruts par mois.

à lire aussi Ligue 1 : découvrez les salaires des joueurs de Dijon révélés par L'Équipe

Le président dijonnais Olivier Delcourt le confirme, ça pourrait avoir une influence positive sur les comptes du club dijonnais. Mais il nuance : "pour l'instant, il n'y a aucun accord. Juste des discussions. " Il est vrai que le principe du report de charge doit encore être validé par les services du ministère de l'Economie."Ce que j'aimerais", poursuit Olivier Delcourt, "c'est un accord conclu au niveau de la Ligue Professionnelle de Football (LFP), qui s'appliquerait de la même manière à tous les clubs". Pour l'instant, on n'y est pas. Et la menace la plus tangible reste le gel des droits TV, ressources indispensable pour les formations de l'élite.

AJ Auxerre et FC Sochaux touchés "à la marge"

Même discours au FC Sochaux-Montbéliard : le directeur administratif Emmanuel Desplats évoque un accord "en cours, pas entériné". Mais quoi qu'il en soit, "ça n'irait pas chercher très loin" à Sochaux, vu le niveau des salaires dans l'effectif.

Quant à l'AJ Auxerre, le président Graille reste sur la même longueur d'ondes : "cet accord qui à l'heure où l'on parle n'a pas encore reçu de feu vert officiel, permettra un report de paiement sur une partie des salaires. C'est une bonne mesure pour les clubs qui ont de gros salaires, notamment en Ligue 1. On en a très peu à l'AJA donc on sera très peu concernés. Nous les club de Ligue 2, nous sommes déjà aidés avec le chômage partiel et si on bénéficie de prêts garantis par l'état et la BPI, ce sera une bonne façon de financer les quelques semaines ou les quelques mois qui sont devant nous."

Une masse salariales énorme, recettes au point mort

On le sait en tout cas, le FC Sochaux-Montbéliard, l'AJ Auxerre (Ligue 2) et le DFCO (Ligue 1) sont des structures à la santé financière plutôt saine. A l'heure actuelle, "le club va bien", affirme Olivier Delcourt au DFCO. "On n'a pas le droit de se plaindre", précise-t-il, quand on sait que des gens se battent pour leur vies dans nos hôpitaux. "Le football", c'est "secondaire", confirme Emmanuel Desplats.