Bourgoin-Jallieu : le FCBJ lauréat du trophée Philippe Séguin pour son action solidaire

Le FCBJ, club de football de Bourgoin-Jallieu évoluant en Nationale 3, est récompensé ce jeudi pour son projet de solidarité et d'inclusion "foot pour tous", lancé en septembre 2020. Il est lauréat du trophée Philippe Séguin, organisé chaque année par la fondation du football, pour récompenser les clubs qui mettent en place des actions à but éducatif, citoyen, social ou encore environnemental.

Cette année, sur 238 projets, 16 ont été sélectionnés par le jury. Les clubs lauréats reçoivent chacun entre 2000 et 5000 euros (un grand gagnant dans chacune des quatre catégories remporte 5000 euros, les autres reçoivent 2000 euros).

Depuis neuf mois, tous les mercredis matins, environ 50 petits berjalliens de 6 à 12 ans, issus des quartiers défavorisés, font du foot dans le club avant de profiter d'une heure d'aide aux devoirs et, de temps en temps, de la visite de professionnels. Des pompiers, pâtissiers ou encore artistes viennent présenter leur travail pour leur donner des idées de métiers aux enfants pour plus tard. Un projet récompensé pour le plus grand bonheur d'Adrien Commandeur, salarié du FCBJ et initiateur de "foot pour tous" : "Nous sommes à la fois ravis et surpris".

"Cela récompense l'investissement du club et des personnes autour du projet" - Adrien Commandeur

Adrien Commandeur, porteur du projet "foot pour tous" au sein du FCBJ. Copier

Avec le trophée, le FCBJ empoche 2000 euros, une somme qui servira à poursuivre le financement de son projet qui lui a déjà coûté 65.000 euros mais qui ne revient qu'à 10 euros par an pour les familles bénéficiaires, ce qui correspond au prix de l'adhésion au club. En plus de la dotation financière, la distinction s'accompagne d'une meilleure visibilité du club et de son action. Adrien Commandeur ambitionne ainsi d'attirer une vingtaine d'enfants supplémentaire à la rentrée prochaine.