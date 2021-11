Boxe : Jordy Weiss remporte deux ceintures mondiales dans un combat de titan

Jordy Weiss s'est imposé aux points au terme d'un combat incroyable, d'une très haute intensité. Le boxeur de Laval est tombé face à un Aitor Nieto qui a joué crânement sa chance pour l'un des derniers débats de sa carrière.

Dans les premiers rounds, Jordy Weiss semblait un ton au dessus de l'Espagnol et enchaînait les coups. Par la suite, le combat s'est durcit et Aitor Nieto est peu à peu sorti de sa réserve. L'Espagnol a envoyé quelques droites et coups d'une force implacable et a même fait saigner El Gitano. Mais au terme de dernières minutes qui l'ont vu vaciller, le gain du combat allait au boxeur lavallois. _"Un petit gitan de Laval qui remporte deux ceintures mondiales c'est quand même pas mal"_, se réjouissait le boxeur après son combat.