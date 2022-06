Le champion de boxe thaï Jimmy Vienot victime d'une grosse boulette sur son dernier tatouage

Jimmy Vienot victime d'un tatoueur en Thailande ! Le multiple champion héraultais de muay-thaï, la boxe thaïlandaise, a connu une drôle de mésaventure récemment. Alors qu'il était parti pour se faire tatouer le mot "muay-thaï", en thaïlandais, après une soirée arrosée à Bangkok, le tatoueur, qu'il ne connaissait pas et qui n'avait pas les yeux en face des trous, a fait petite erreur, mais avec de grosses conséquences.

Une lettre mal orthographiée, et c'est finalement le mot pénis, et même "bite" (sic) qui est écrit sur le bras du champion du monde montpelliérain.

Jimmy Vienot n'a aucun moyen de retrouver, dans la capitale, l'auteur de ce qu'il considère comme une bévue plutôt que comme un acte délibéré. Il se rendra prochainement en Thaïlande, cette fois à Pattaya, chez son tatoueur habituel, pour corriger ce "détail".

Jimmy Vienot au micro de Bertrand Queneutte

"J'avais fini de faire un combat. Et pour fêter ça, je suis parti me faire tatouer. Je voulais me faire tatouer "muay-thaï", sur l'avant bras, en thaïlandais. Je sortais de soirée, j'avais fait la fête, je n'avais pas trop dormi. Mon tatoueur non plus, apparemment. Du coup, il s'est trompé d'une lettre. Ça change le mot, ça veut dire "bite thaï" (...) Ce n'est pas si grave, je vais le changer, parce que ce n'est qu'une lettre. Il a fait une espèce de vague, au lieu d'une ligne droite. C'est presque la même, c'est pour ça que je pense qu'il n'a pas fait exprès. Mes fans en Thaïlande me l'ont tout de suite dit. Ça a fait le buzz. Les Thaïs ont mal pris qu'un de leurs tatoueurs se soit trompé. C'est la vie, j'aurais du être plus vigilant, c'est de ma faute. (sourire)"

Jimmy Vienot raconte cette mésaventure, sur France Bleu Hérault Copier

Côté ring, un gros combat l'attend en septembre, lui qui vient de signer dans une grosse organisation baptisée le One Championship. Il espère y décrocher la ceinture, avant de basculer dans la voie royale : l'UFC, "la meilleure organisation au monde d'arts martiaux mixtes". Avec l'ambition de "tout arracher là-bas aussi".