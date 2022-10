Boycott de la Coupe du monde 2022 : la réponse de Nice, Cannes et Antibes

Alors que la polémique fait rage partout en France et que plusieurs villes ont décidé de boycotter le Mondial de football au Qatar, on a posé la question aux trois principales villes de la Côte d'Azur.

Pourra-t-on voir les matchs de la Coupe du Monde 2022 sur grand-écran sur la Côte-d'Azur ?

À Nice, ce n'est pas clair. Pas de boycott annoncé comme à Marseille, Paris, Bordeaux ou Strasbourg. Pas non plus de confirmation de diffusion et de mises en place de fan zone. Le maire de Nice Christian Estrosi reste flou : "la route est longue et parsemée d'embûches. Je vous propose de me reposer la question si la France est en finale ou demi-finale".

À Cannes, le maire David Lisnard indique que cela dépendra des résultats de l'équipe de France.

À Antibes, il n'y a jamais eu d'écrans géant et ce sera le cas cette année encore. Le maire, Jean Léonetti, laisse aux commerçants le soin d'installer ou pas leurs propre écrans.