Branco Van den Boomen, homme clé du TFC cette saison, a encore livré une prestation magistrale lors de la victoire toulousaine à Auxerre (1-2) en ouverture de la 30e journée de la Ligue 2. Il s'est arrêté au micro de France Bleu Occitanie après le match et a évoqué son avenir...

Branco Van den Boomen : "Gagner un titre avec le TFC, après on verra..."

Les statistiques sont ahurissantes : Branco Van den Boomen a marqué 12 buts et délivré 17 passes décisives cette saison en Ligue 2. Le tout en 30 journées de championnat. A Auxerre, son TFC a fait un grand pas vers la Ligue 1.

Branco, vous remportez un match crucial aujourd'hui...

"C'était un match à six points. Un gros match, c'était un bon match de notre côté en première période. On avait le contrôle, on a eu un peu de chance avec le pénalty. En revanche, le seconde mi-temps n'était pas bonne. Cela reste quand même une grosse victoire."

Encore deux buts marqués. Où allez-vous vous arrêter ?

"Je vais encore continuer pendant huit matches, après j'arrête ! (rires). J'ai le "momentum" en ce moment. Je me sens vraiment très bien. Je suis très chanceux je crois."

Racontez-nous ce deuxième but ?

"Ce n'est pas mon style d'habitude. J'ai vu de l'espace et j'ai décidé de courir vers le but. Un but à la Dennis Bergkamp ! Je suis un grand fan."

Les supporters vous dédient un chant depuis plusieurs semaines. Cela fait quoi ?

"C'est incroyable. C'est comme si tu étais un enfant et que tu étais en train de rêver. Voir autant de gens scander mon nom... Je suis bien sûr très content pour moi. C'est beaucoup de travail, je viens de la seconde division hollandaise. Si tu crois en toi, tu obtiens de belles choses."

Et la prochaine étape, c'est quoi ?

"Je verrais bien ce qu'il se passe. Je suis très heureux à Toulouse, j'ai envie de jouer en Ligue 1. Mais c'est le football, tu ne sais jamais. Je peux vous dire maintenant que je reste à Toulouse mais si quelque chose d'autre de gros arrive, tu dois aussi y réfléchir. On verra plus tard, je veux d'abord gagner un titre avec le TFC."