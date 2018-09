Le HAC a réalisé un véritable hold-up sur la pelouse du leader messin (0-1). Une seule frappe cadrée, et un seul but signé Zinédine Ferhat, pour des Ciel et Marine qui font tomber le FC Metz pour la première fois chez lui, à l'occasion de la neuvième journée de Ligue 2.

Sous pression et étouffé une bonne partie du match, le HAC a fait le dos rond et a su être patient, face à l'ogre messin. Patient, et surtout réaliste offensivement, pour une fois ! A l'image d'un Zinédine Ferhat qui a transformé l'unique occasion havraise de la partie (61'). Une frappe, la seule cadrée pour les havrais, qui termine au fond, après un service de Alimami Gory et un mouvement initié par Jean-Pascal Fontaine sur le côté droit. L'algérien s'est présenté face à Alexandre Oukidja, après avoir résisté au retour de John Boye. A noter aussi, la performance collective et l'état d'esprit, en deuxième mi-temps. Et la solidité de la défense havraise, une fois de plus.

Au HAC, la meilleure charnière centrale de Ligue 2 ?

Le HAC réalise le gros coup de la neuvième journée, avec un quatrième succès cette saison, qui lui permet de revenir à la cinquième place, à trois points du podium et à cinq point des messins.

Un exploit, selon le capitaine havrais Alexandre Bonnet.

Ferhat, encore lui !

Déjà auteur de deux passes décisives, Zinédine Ferhat a inscrit son premier but de la saison. Aux anges, l'attaquant algérien.

Oswald Tanchot, l'entraîneur havrais, a salué la performance collective de son équipe et le sang froid du buteur.