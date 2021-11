François Yvinec, ex président du Brest Armorique devenu le Stade Brestois, est mort

Il a été le président de la grande époque du foot brestois. François Yvinec, à la tête du Brest Armorique de 1981 à 1991, est décédé ce jeudi à Calpe, en Espagne, où il vivait depuis 20 ans. Âgé de 89 ans, il a permis au club, devenu plus tard le Stade Brestois, de vivre une période très faste pendant dix ans.

Je perds un parent, j'en ai des frissons

Joint ce jeudi matin, Maurice Bouquet a le coeur gros. "Il a tellement compté dans ma carrière footballistique et dans ma vie personnelle" souffle l'ancien milieu de terrain, "d'abord il m'a toujours encadré et soutenu, ensuite il était toujours dans mes fêtes familiales. C'est comme si je perdais un parent. Je perds un parent, j'en ai des frissons. Il n'était pas qu'un président, il faisait partie de ma famille" s'interrompt-il. "Il était là pour le baptême de mes enfants, j'avais une relation privilégiée, il n'y avait jamais de non-dits et on se confiait beaucoup de choses. Je perds quelqu'un de très cher".

Des jeunes et des stars

A la tête du club brestois, François Yvinec est à l'origine de l'arrivée de joueurs aux noms clinquants et de jeunes très prometteurs. "Il a été mon premier grand président quand j'ai signé en tant qu'aspirant en 1987" lance Laurent David, "il adorait la formation et on l'a vu sur la durée avec beaucoup de jeunes devenus professionnels". "Il est venu me chercher à Vannes, m'a fait confiance et il croyait en moi" reprend Maurice Bouquet, "il a permis à des joueurs comme moi d'évoluer à côté de grandes stars".

Brest a eu sa place dans l'élite du foot grâce à lui

Car les stars à Brest, c'est grâce à François Yvinec. "Roberto _Cabanas, Julio César, José Luis Brown, Paul Le Guen_, Vincent Guérin, Bernard Lama, David Ginola et j'en oublie" continue Maurice Bouquet, "_c'est lui qui a construit tout ça et qui a donné cette image du Brest Armorique. Brest a eu sa place dans l'élite du foot grâce à lu_i".

"Il faut reconnaître que les gens Brestois s'identifient beaucoup à cette équipe du Brest Armorique de l'époque" embraye Laurent David. "Moi, je le dis franchement : je suis un enfant du Brest Armorique parce que j'ai été touché par ce club. Gamin, plusieurs clubs m'ont sollicité, mais c'est Brest que je voulais peut-être aussi parce que quelque chose se dégageait avec ce président".

La liquidation en 1991

Mais en 1991, le club dépose le bilan. "On a l'image d'un président qui a beaucoup dépensé et il y a malheureusement eu ce dépôt de bilan" reprend Laurent David, "il était tellement passionné par ce qu'il faisait qu'il ne se rendait peut-être pas compte de tout. Mais, en tant que joueur au sein du club, il a été un président fantastique et un homme merveilleux. Il voulait tellement que ce club réussisse, et montrer que Brest existe dans la place forte du foot national..."

Celui qui a réussi à faire rêver le peuple ty'zef

Ce jeudi, l'émotion gagne les supporters dont les messages affluent sur les réseaux sociaux. "Il est celui qui a réussi à faire rêver le peuple ty'zef, celui qui nous a appris à ne pas baisser la tête face aux géants, celui qui a morflé pour tout le monde quand ça s'est écroulé... Paix à ton âme, Président. Et merci pour tout" écrit par exemple Pak, membre des Ultras Brestois. "Un président emblématique qui aura fait de Brest avec le Brest Armorique, un club reconnu avec une histoire, une légende!" écrit pour sa part le collectif Ici c'est Brest.