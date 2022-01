Brest - OGC Nice : les Aiglons doivent vaincre la malédiction du dauphin

15 matchs que ça dure. Depuis la 4e journée de Ligue 1, jamais l'équipe qui occupait la deuxième place au classement avant une journée ne s'est imposée. Angers, Marseille, Lens ou Rennes se sont cassés les dents sur ce strapontin maudit depuis fin août. Le Gym aussi a chuté par deux fois alors qu'il occupait déjà cette deuxième place (défaite face à Montpellier 0-1 (13e journée) et face à Metz 0-1 (15e journée)). Avant la trêve hivernale, c'est l'OM qui a perdu des plumes dans la course à l'Europe face à Reims (1-1) et laissait ce costume de dauphin du PSG au Gym, vainqueur 2-1 face à Lens.

à lire aussi Stade brestois - OGC Nice : Amavi dans le groupe

Qui veut de la 2e place ?

Cette deuxième place fait perdre ses moyens aux équipes qui osent s'en emparer et elles sont paradoxalement nombreuses à la convoiter. Six points seulement séparent Nice (2e) de Lens (9e). La lutte pour l'Europe s'annonce donc passionnante jusqu'à fin mai. Et cette première étape à Brest ce dimanche (13h) n'a rien d'un parcours de santé pour les Aiglons. Battus ici-même la saison dernière pour entamer l'année 2021, les Rouge et Noir espèrent faire mieux en 2022 et réitérer la performance de la première partie de saison. Vainqueur 2-1 des Bretons à l'Allianz Riviera, le Gym avait sans doute livré son meilleur match de la saison. Mais avec le recul, ce match joué juste avant la trêve d'octobre ressemble à un point de bascule pour les deux équipes.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Brest transformé depuis le match aller

Quand les Aiglons ont ensuite trop souvent bafouillé leur football, les Bretons ont pris leur envol. Une seule défaite sur les douze dernières rencontres depuis ce match aller. Les joueurs de Michel Der Zakarian ont notamment enchaîné six victoires de suite au cœur de l'automne, record du club. Un peu moins en verve sur la fin d'année 2021, les Bretons ont bien entamé 2022 et se sont qualifiés sans mal face à des Bordelais diminués en 16e de finale de la Coupe de France le week-end dernier (3-0). Comme les Aiglons, ils sont presqu'au complet avec notamment le retour dans le groupe de l'ancien Niçois Christophe Hérelle.