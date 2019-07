A Brest, la police prépare la ligue 1

Brest, France

En terme de maintien de l'ordre, la ligue 1 est beaucoup plus musclée, sans effectif de police supplémentaire. Alors au lieu de récupérer après une année compliquée, les sections d'intervention de Quimper et de Brest, ainsi que des policiers en tenue du commissariat central ont consacré la journée de mardi à des exercices de maintien de l'ordre, théoriques, puis pratiques, au stade Francis le Blé.

Des policiers ont joué les supporters récalcitrants"

" On a d'abord revu en théorie tous nos process, pour que les policiers puissent se réapproprier le stade, explique le commissaire central de Brest Bruno Gallot. Puis l'après midi, on a travaillé de façon pratique. On s'est préparé à rentrer dans une tribune et vu comment parler aux supporters, comment évacuer une tribune. Des policiers ont joué les supporters récalcitrants avec des fumigènes. On a peaufiné les exercices en débriefant directement."

La reprise, c'est le 10 août. Le stade brestois reçoit Toulouse.