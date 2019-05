Brest : Sur les terrains les jeunes refont le match de la montée du Stade Brestois en Ligue 1

Brest, France

"On est en ligue 1 !" À Brest, on ne se lasse pas de le répéter, après la victoire de Brest sur Niort vendredi soir. Six ans après l'avoir quittée, Brest renoue donc avec l'élite du foot français. Mais sans perdre de temps, Nice, Rennes ou encore Guingamp ont retrouvé dès ce samedi le chemin de Brest, pour un tournoi des équipes de foot des moins de 12 ans, organisé à Menez Paul par l'autre club de la ville, l'AS Brestoise. Mais le Stade Brestois, l'ennemi historique, n'est pas très loin, puisqu'il est partenaire de l'événement.

Des équipes de l'OGC Nice, Rennes ou Guingamp

Une trentaine d'équipes, 11 locales et 19 venues de plus loin, s'affrontent sur les terrains, à quelques centaines de mètres du Stade Francis Le Blé. Tristan, 11 ans est gardien au FC Lannilis, et il était devant sa télé vendredi soir : "Ils ont bien joué. Ils étaient bien défensivement et un peu moins bien, on va dire, au niveau des passes, mais sinon ça va.". Attention, c'est pas parce qu'on est en ligue 1 qu'on laisse tout passer !

Kaïs lui était au Stade, et il s'en souviendra longtemps : "C'était super, surtout le feu d'artifice, c'était génial ! c'était mon meilleur feu d'artifice que j'aie jamais vu !" Et quand on demande à ses copains brestois quel est le meilleur joueur des rouges et blanc, la réponse est unanime : Gaëtan Charbonnier, auteur d'un doublé vendredi soir.

Vivement les matchs contre l'OM et le PSG

Mais il faut déjà penser à la saison prochaine en Ligue 1. Et c'est pas rien expliquent Lucas, Kaïs, Ethan et Aydan : "Y a de plus grosses équipes, et c'est le plus haut niveau. On va jouer contre des joueurs légendaires, même des champions du monde ! M'bappé, Neymar, Cavani..." Certains matchs sont très attendus, contre Marseille, Paris ou Lyon. Et Kaïs a même déjà une idée de cadeau pour Noël : "Un abonnement au Stade Brestois !"