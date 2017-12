Brive : entre 100 et 150 personnes ont marché ce dimanche matin contre les violences arbitrales

Le district de football de la Corrèze frappe fort après les récentes agressions d'arbitre, sur les terrains corréziens. Une journée blanche, c'est-à-dire sans le moindre match, était organisée ce weekend du 9 et 10 décembre, en Corrèze. Une marche a eu lieu ce dimanche matin dans les rues de Brive.

A Brive, une marche de protestation contre les agressions d'arbitres a eu lieu ce dimanche matin, dans les rues de la ville. Un défilé de quelques 150 personnes - une satisfaction pour les organisateurs au vu des conditions météo - pour alerter le milieu du football sur les violences arbitrales.

A Brive, pour siffler le début du combat

Sous une pluie battante, le défilé attire l'attention dans la quiétude dominicale du centre-ville de Brive. Un concert de sifflets. Comme un symbole de leur lutte. Gaëtan n'a que 18 ans, mais il arbitre déjà depuis quelques années. Et avant chaque match, il ressent toujours une petite appréhension : "Depuis que j'arbitre, mon père m'accompagne tous les week-ends. Cela me rassure et c'est plus simple après d'arbitrer sereinement", explique-t-il.

Le président du district de la Creuse, et membre du comité exécutif de la Fédération Française de Football (FFF), Philippe Lafrique, a fait le déplacement pour marquer le coup. "C'est un agacement, c'est un ras-le-bol ! Il faut essayer d'intervenir pour empêcher ces actes de barbarie, je dirais, qu'on ne veut pas voir sur un terrain de sport", estime Philippe Lafrique.

On nous traite de tous les noms

Mais il ne veut pas pour autant parler de peur avant les matches. Pour Jorge, arbitre originaire de Varetz, la boule au ventre est bien là, avant de siffler le coup d'envoi. "Franchement ça fait peur ! Je n'ai jamais été agressé, mais on nous gueule dessus, on nous traite de tous les noms. C'est triste de voir ça. J'espère qu'on va faire bouger les choses", affirme-t-il.

Aucun match donc ce weekend sur les terrains corréziens. Histoire de bien faire comprendre, que le foot doit rester un jeu.