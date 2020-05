Bruno Allègre fait le point sur la situation de la Berrichonne de Châteauroux

Si on avait dit à Bruno Allègre en début de saison que son équipe terminerait à la quinzième place, le président délégué de la Berri aurait signé tout de suite. "Cela aurait pu être mieux puisqu'on était ex aequo avec le onzième mais aujourd'hui c'est anecdotique, l'essentiel c'est le maintien et il y a plus grave à côté. _Ce maintien on aurait préféré le décrocher sur le terrain jusqu'au bout mais on est maintenu et c'est l'essentiel._" Il restait dix journées de Ligue 2 à disputer, elles n'auront pas lieu.

Entre 500.000 et 700.000 euros de pertes pour la Berri

Cet arrêt soudain de la saison aura des conséquences financières importantes pour la Berrichonne. "Ce n'est pas encore arrêté complètement, il y a des incertitudes notamment au sujet des droits TV mais cela va générer une perte entre 500 et 700.000 euros de pertes. Sur l'exercice en cours il n'y a pas un impact dramatique pour le club même si cela va nous coûter très cher." Le club peut en effet amortir le choc en piochant dans ses fonds propres, un matelas conservé en cas de coup dur qui va lui éviter de grosses sueurs dans les semaines à venir. Bruno Allègre tient même à relativiser : "il y a beaucoup plus grave actuellement, l'essentiel c'est la santé. C'est difficile pour tout le monde." Par ailleurs le club réfléchit à une façon de compenser le préjudice pour les abonnés comme pour les partenaires, qui ont payé pour une saison complète... Saison amputée de dix rencontres au total.

Un recrutement qui dépendra des décisions annoncées dans les semaines à venir

Dans ce contexte, quid du recrutement alors que sept joueurs sur 25 sont en fin de contrat ? "On ne va pas se précipiter, je sais que les gens voudraient qu'on annonce des choses plus vite mais il y a tellement d'incertitudes. On n'a même pas la date de la reprise encore." Pour compenser ces pertes financières, et peut-être d'autres pertes à l'avenir dans un contexte économique sinistré, on pense tout de suite à une réduction de la masse salariale de l'effectif professionnel. Bruno Allègre n'est pas si catégorique. "Quand vous subissez une baisse de salaire, est-ce que vous diminuez uniquement le budget nourriture ou bien est-ce que vous faites un peu plus attention à tous les secteurs de dépense ? _Notre métier, c'est de trouver des solutions. Nous allons élaborer plusieurs scénarios, et en fonction des rentrées d'argent on s'adaptera_."

Le départ de Jérôme Leroy : "il nous l'avait déjà annoncé"

Il l'avait annoncé en début de saison sur France Bleu Berry : Jérôme Leroy confirme qu'il va quitter son poste de directeur sportif du club. Voilà qui ajoute un peu d'incertitude dans cette période compliquée mais Bruno Allègre assure que tout a été anticipé. "On le savait déjà, on travaille pour trouver son successeur. Je ne voudrais pas vous mentir, alors oui, _il y a des contacts, certains ont officiellement candidaté depuis que Jérôme a fait son annonce_. On va prendre notre temps et on reviendra vers vous."