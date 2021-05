Bruno Carotti (Montpellier Hérault) : "De l'eau bénite ou du gros sel dans le vestiaire"

La dernière fois que Montpellier s'est qualifié pour une finale. C'était il y a plus de 20 ans. En quart de finale, vous sortez l'OM de Fabien Barthez, Marcel Desailly, Didier Deschamps, Rudy Voller, Sonny Anderson. Peut-on comparer le défi de l'époque à celui d'aujourd'hui ?

Chaque match est différent, mais c'est vrai qu'à cette époque, au Vélodrome, il fallait quand même aller la chercher. On avait réussi tant bien que mal à aller jusqu'aux pénaltys pour se qualifier. C'était un petit exploit parce qu'on avait une équipe très jeune et beaucoup de jeunes du centre de formation. Aujourd'hui, on sait qu'il va falloir faire très peu d'erreurs, qu'il va falloir être, défensivement et offensivement, très rigoureux. Le PSG de ces dernières saisons, on a bien vu et qu'il a un niveau exceptionnel. Donc il va falloir réaliser le grand match. Mais c'est une saison un peu spéciale avec le manque de public, avec beaucoup de paramètres différents. Donc, il va falloir saisir notre chance parce que c'est quand même une belle affiche et une super rencontre à jouer.

Ce match va évidemment se jouer sur les qualités techniques, tactiques, etc. Mais est est-ce qu'une demi-finale de Coupe de France se joue aussi et surtout sur le mental ?

Oui. Je pense que psychologiquement et mentalement, il faut se préparer à toute éventualité. En 1994, on avait réussi un quart et une demie, en étant un peu inconscients. On n'avait pas pris conscience de l'importance du match. Mais c'est aussi ce qu'on a fait en finale, et pour le coup, on l'a loupée. Donc oui, je pense qu'il faut se préparer à toute éventualité et à tous les scénarios.

Depuis que vous êtes directeur sportif de Montpellier, vous avez plus d'émotions quand vous affrontez Paris ou quand vous affrontez Nantes ?

Je vais être honnête : aucun des deux. On ne vit pas le match de la même manière, puisqu'on n'est plus acteur, on n'a plus la chance d'être sur le terrain. Personnellement, je me sors un peu de tout ça. Après, c'est vrai que l'année du titre, où certains gros matchs avec une intensité différente, on est un peu plus dedans. Mais c'est vrai qu'on a perdu, malheureusement pour nous et c'est normal, la possibilité d'agir sur le terrain, ce qui était le plus beau en étant joueur.

Comment vous vivez, justement, les matchs quand vous êtes en tribunes ?

Encore une fois, j'essaie de le prendre avec un peu plus de recul et d'analyse puisque ça fait partie du métier, maintenant. Analyser la performance, à la fois de l'équipe, des joueurs, et de tout ce qu'il peut y avoir autour. On perd un peu le côté supporter. Ça, c'est sûr. J'aime bien aussi regarder les matchs après, tranquillement, pour me faire une vraie idée. Mais on est toujours dans : qu'est-ce que la performance et le résultat vont nous amener comme problème la semaine d'après ? (rires).

Avez-vous un oeil plus attentif sur sur votre ancien poste de milieu de terrain ?

Cela s'est gommé un petit peu. C'est vrai qu'au départ, quand on voit les matchs, et on en voit beaucoup, on se focalise un peu sur le poste de défenseur ou de milieu de terrain défensif, parce que c'est un poste qu'on maîtrise un peu mieux, donc on se sent plus à l'aise pour analyser. Mais à travers les discussions et à travers les différents échanges qu'on peut avoir avec la cellule, puisqu'on a la chance que certains aient joué à différents postes, on a défini une fiche spéciale par poste et on essaie de remplir les cases pour le recrutement.

Montpellier est un club très superstitieux. Et vous ?

De moins en moins. Joueur, c'était le même repas à la veille d'un match, la même tenue. Peut-être une manière de se rassurer avant un match mais bon, encore une fois, on se détache un peu de ça. Parce que s'il suffisait de prendre le même chemin, de mettre la même tenue, je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui perdraient pas de match. Et honnêtement, c'est de moins en moins le cas chez moi. Et je m'en porte pas plus mal.

En revanche, vous en avez vécu un subi un paquet, à Montpellier, n'est-ce pas ?

Bien sûr qu'on les a vécues, et avec beaucoup d'amusement. C'est vrai que de temps en temps, entrer dans un vestiaire avec de l'eau bénite, du gros sel et tout ce qu'il peut y avoir derrière ça, ça embête plus que ça ne facilite la préparation d'un match (rires). Mais il y a tellement d'histoires. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de superstitions, mais bon, on y pense avec beaucoup d'amusement et d'attachement aujourd'hui.

Vous avez affronté treize fois Paris avec le maillot de Montpellier : une victoire en Ligue 1, une en Coupe de la Ligue. Parmi tous ces matchs, est-ce qu'il y en a un qui se dégage ?

Plus jeune, on avait perdu 3-1 et j'avais marqué le seul but de Montpellier. A l'époque, on démarrait. C'était sympa de marquer au Parc des Princes. C'est quand même un terrain avec une forte symbolique. Après, forcément, je me souviens de la défaite 6-1 au Parc. En plus, je me blesse, je me claque le mollet. Scénario catastrophe qui avait malheureusement entraîné la descente du club à la fin de saison.

Quel est votre rôle le jour d'un match?

Je ne prends pas la parole. Il y a le coach et le staff. Et il peut y avoir le président. On a défini cette manière de communiquer. Des fois, c'est vers un joueur en particulier, à qui on a besoin de faire passer un message ou une information à donner. Sur ça, tout est bien réglé entre nous.

Alors qu'il va quitter la Paillade, quel regard portez-vous sur Michel Der Zakarian ?

Le bilan est très positif, à la fois au niveau des résultats et de la manière de travailler. Nous, on retiendra aussi le plaisir qu'on a eu à travailler ensemble, parce que c'est simple, c'est honnête et c'est plein de confiance. On a passé quatre années exceptionnelles à travailler à la fois dans le recrutement ou dans la gestion du groupe. A discuter tous les jours des problématiques qu'il pouvait y avoir. Quand je dis exceptionnel, c'est parce qu'il y a des problèmes à régler et qu'on a souvent des différences de penser, on peut donc être amené à prendre des décisions dans un sens ou dans un autre. Mais ça s'est toujours fait clairement, simplement et dans l'intérêt de tous. Quand on a la chance de le vivre en tant que directeur sportif ou en charge du recrutement, c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut noter parce qu'on a connu des galères, dans le passé. Ce n'était pas si simple que ça, donc je l'en remercie, parce que c'est quelqu'un d'entier. C'est vrai qu'on peut lui reprocher, ou en tous cas que beaucoup lui reprochent peut-être un manque de communication. Mais c'est sa manière de fonctionner. Il faut la respecter ! Encore une fois, avec nous et avec l'ensemble du club, il a fait ce qu'il avait à faire. Et il l'a fait avec beaucoup de bienveillance.

Vous avez été son partenaire, puis son collègue. Est-ce une séparation difficile, humainement, malgré tout ?

Oui, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple de se dire qu'on a passé quatre belles saisons, mais que ça s'arrête là. Il y a quelque chose qui, effectivement, peut amener à la réflexion, mais c'est aussi une preuve d'intelligence, de bien finir et de se dire : voilà, il y a quelque chose qui s'arrête aujourd'hui, qui pourra reprendre ou pas. On ne sait pas ce qui peut arriver dans l'avenir. Mais voilà, on a fait ce qu'il y avait à faire. On l'a bien fait. Et encore une fois, on peut remercier le coach et son staff.