Bruno Génésio officiellement nommé entraîneur du Stade Rennais

Quelques jours seulement après la démission surprise de Julien Stéphan, le Stade Rennais officialise le nom du nouvel entraîneur, Bruno Génésio, ce jeudi 4 mars.

L'ancien coach de l'Olympique Lyonnais devrait faire sa première sur le banc du Stade Rennais mercredi 10 mars, pour le match en retard face à Marseille. Bruno Génésio, pur produit lyonnais, aura été à la tête des équipes de jeunes des Gones avant de devenir entraîneur adjoint. Une expérience appréciée par Rennes et que Bruno Génésio compte mettre à profit en Bretagne. "Bien évidemment que j’aurai une rencontre très importante avec Denis Arnaud, le Directeur de l’Académie afin de pouvoir évaluer les éventuels jeunes joueurs qui peuvent intégrer l’effectif professionnel la saison prochaine", explique le nouveau technicien rennais dans un communiqué du club.

Après cette expérience de formateur, en 2015 il assure l'intérim à la tête de l'équipe professionnelle de l'OL suite au licenciement d'Hubert Fournier. Il sera confirmé à ce poste et passera trois saisons sur le banc lyonnais.

Pur produit lyonnais, passé par la Chine

Très critiqué par les supporters, Bruno Génésio obtient malgré tout des résultats corrects avec une deuxième place de Ligue 1 (2016) et deux troisième places (2018 et 2019). Le directeur sportif du Stade Rennais Florian Maurice le décrit comme "un entraîneur dynamique capable de produire du jeu, capable de s’appuyer sur les jeunes issus de la formation, qui a de l’expérience dans un club de haut niveau dans des compétitions importantes." Il bénéficie d'une expérience européenne avec une demi-finale de Ligue Europa et un huitième de finale de Ligue des Champions. C'est une défaite en demi-finale de Coupe de France face au Stade Rennais qui scellera son aventure après 185 matchs à la tête de l'Olympique Lyonnais, en 2019.

Le 31 juillet 2019 Bruno Génésio s'engage en Chine, avec le Beijing Guoan. Un passage marqué par l'épidémie de coronavirus. Il est même amené à diriger son équipe depuis la France, en visioconférence. Il ne prolonge pas son contrat en janvier 2021 et se retrouve libre.

A Rennes il retrouvera des hommes qu'il connaît bien, à commencer par Florian Maurice. L'ancien responsable de la cellule recrutement de l'Olympique Lyonnais est aujourd'hui directeur sportif du Stade Rennais. Mais aussi les joueurs Martin Terrier et Clément Grenier, deux anciens Gones.