Bruno Germain : "Valère à Montpellier, c'est merveilleux"

Dans quel état étiez-vous au moment où Valère a scellé la victoire (2-0) ?

Comme tous les gens qui peuvent être papa d'un gamin qui joue au foot, au haut niveau, et qui a la chance de marquer son premier but dans son nouveau club, lors de son premier match. C'était émouvant. Quand on est père, on a envie que ça fonctionne. Et ça a fonctionné. Doublement heureux, parce qu'il a marqué, et parce que la victoire est au bout.

Par quelles émotions êtes vous passé avant et pendant le match ?

C'est un mélange de tout. C'est dur d'être papa d'un footballeur. On est dans la tribune, on ne peut rien faire. On ne peut que croiser les doigts. Tu pries un peu, tu te dis que ça va passer, que ça va le faire. On espère qu'il va être bon, que son équipe va gagner. C'est encore plus difficile que quand on est joueur. Quand on est joueur, la pression disparaît avec l'expérience. Mais quand on est en tribune, on subit, on ne peut que supporter et encourager.

Croyez-vous que ce soit plus difficile encore, quand on a soi-même été joueur ?

Certainement. Parce qu'on sait ce qu'il se passe sur le terrain, en dehors et aussi dans la semaine. Et puis surtout sur ce match, parce qu'il faut rappeler que Valère n'avait pas joué depuis trois mois. Il s'est entraîné tout seul, il a avait eu une prépa complètement tronquée, il n'était à Montpellier que depuis une semaine. Et en fait, il m'a scotché. Physiquement, il m'a impressionné. Je pensais qu'il n'allait tenir qu'une mi-temps. Mais en même temps, il est tellement sérieux, tellement professionnel.

Valère a reçu une ovation des supporters quand il est sorti, ses partenaires étaient fous de joie quand il a marqué : on peut dire qu'il est adopté, non ?

Pour un avant centre, on peut dire ce qu'on veut, il faut finir, il faut marquer. Il a donc fait son travail. Après, Valère est un gamin qui a une éducation correcte, sympa, il ne se prend pas pour un autre. Il fait sa petite carrière. Vous savez, cela fait quelques années qu'il doit venir à Montpellier. Et c'est un gamin attachant, simple, humble, modeste et qui respecte tout le monde. Je ne suis pas surpris, pas du tout, que le vestiaire l'ait adopté et que ça se passe comme ça. Et puis, même si seuls les statistiques comptent à son poste, c'est aussi un gamin qui joue pour le collectif, qui défend, qui se défonce. C'est ce que ses partenaires et le coach apprécient.

Dimanche face à Saint-Etienne, Valère a adressé une passe de la tête, devant le but, alors qu'il aurait pu tenter de marquer. L'altruisme, c'est aussi une de ses qualités, n'est-ce pas ?

Oui, mais en même temps, je lui ai dit après le match : pense à la mettre au fond ! Pas par égoïsme, mais parce que à 2-0, un match n'est pas fini. En plus, il est bon de la tête. Je suis certain qu'il l'aurait mis. Mais bon, c'est Valère (sourire). Il faut tout le temps lui répéter : finis, finis, finis !

Vous avez connu la Paillade des années 90' avec Loulou. Que Valère signe aujourd'hui chez les Nicollin, est-ce une fierté ?

Complètement ! A Montpellier, moi, je connais tout le monde. Après le match, je suis tombé dans les bras de Pascal Baills. Mon meilleur ami dans le football, c'est Daniel Xuereb, qui a joué à Montpellier. Avec Michel Platini, il y a une dizaine d'années, j'ai eu la chance de venir tous les étés chez Loulou. Il nous recevait le midi, on restait le soir pour voir le match. Montpellier, c'est un club que j'adore. Un club familial. Avec un président qu'on connaît tous. Il n'y en a eu qu'un. Aujourd'hui, c'est son fils qui reprend. Je trouve ça superbe. Les joueurs sont heureux quand il joue à Montpellier. Valère en fait partie, c'est merveilleux.

