Bruno Grougi prolonge avec le Stade Brestois 29

L'emblématique capitaine et milieu de terrain Brestois Bruno Grougi va rester encore une saison au moins avec le club rouge et blanc. Le Stade Brestois 29 l'annonce aujourd'hui. Ce sera sa 9e saison à la pointe du Finistère.

Bruno Grougi et le Stade Brestois 29, c'est décidément une affaire qui roule. Cette année encore, le voilà qui prolonge avec le Stade Brestois 29. Son expérience et sa vision du jeu sont toujours des atouts pour le club, et même si les années passent, sa côte d'amour auprès des supporteurs ne baisse pas. Faut-il rappeler par exemple cette chanson devenue mythique.

Bruno Grougi, malgré ses 34 ans, est l'un des joueurs qui comptent à Brest. Il avait permis la remontée du club en ligue 1, c'est un milieu de terrain à la précision redoutable et dont les statistiques ont parfois flambées sur les coups de pied arrêtés. Même s'il est un peu moins décisif sur ces dernières saisons, Brest fait sans doute une très bonne chose en le prolongeant d'un an au moins. Il jouera ainsi une 9e saison d'affilée au sein du club brestois.