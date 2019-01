Bruno Massot, champion olympique : "Réussir à faire mieux pour moi serait presque impossible."

Caen, France

2018 a été une année cruelle pour Bruno Massot puisque le patineur caennais a décroché l'Or olympique avec Aljona Savchenko en février et perdu en décembre son entraîneur et mentor Jean François Ballester.

"On peut dire que c'est une année très bizarre. En effet en début d'année on réalise notre rêve ensemble après 23 ans de travail et finalement il finit par nous quitter au mois de décembre. C'est très compliqué, très dur mais le connaissant, je sais qu'il n'aimerait pas qu'on déprime. Il aimerait plutôt qu'on fasse la fête et qu'on continue à profiter de la vie."

Bruno Massot et Aljona Savchenko ont presque tout gagné (champions d'Allemagne, vice-champions d'Europe, Champions du Monde et Champions Olympique). Reste à savoir s'ils reprendront un jour la compétition. A bientôt 30 ans, Bruno Massot préfère pour le moment savourer cette médaille et ces années de sacrifices.

"Pour l'instant on a pris encore aucune décision quand à la suite de notre carrière en compétition. On profite au jour le jour de tout ce qui s'ouvre à nous. Là, on est en tournée de spectacle avec Holiday on Ice, Art on Ice et Music on Ice, beaucoup de troupes différentes jusqu'à fin février. On profite de tout ça. On doit tout le temps patiner notre programme olympique donc du coup c'est une façon pour nous de rendre hommage à notre entraîneur. Peut-être qu'en mars-avril on prendra une décision.

Ce qu'on a envie, c'est de laisser dans les yeux des gens cette victoire. On n'arrête pas de se dire qu'est-ce-qu'on peut faire de mieux que ce programme. Personnellement, je ne sais pas si je pourrais faire mieux que ce programme-là. J'ai vraiment donné mon maximum sur ce programme, que ce soit technique, chorégraphie, interprétation. J'y ai mis tout mon cœur donc réussir à faire mieux pour moi serait presque impossible."