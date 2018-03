Paris, France

Un match « terriblement excitant à commenter, c'est pour ces moments-là que je fais ce métier."». voilà comment parle ce matin celui qui sera ce soir au micro de France Bleu Paris. Le grenoblois Bruno Salomon qui commente depuis dix ans tous les matchs du PSG.

Ce 1/8è de finale retour de la ligue des champions, ce soir au Parc des Princes, sera déterminant pour l'équipe de Paris, battue 3-1 à l'aller. "Le PSG est au pied du mur, mais peut faire un exploit." Selon Bruno Salomon, En effet ce soir tous les scénarios sont possibles.

Pour le journaliste, l'équipe a les capacités de rattraper ses deux buts de retard. "Les joueurs sont conscients qu'ils ont fait un bon match à l'aller, mais il a suffit d'un trou d'air de dix minutes pour que le Real Madrid reprenne l'avantage."

L'équipe s'est consolée de l'absence de Neymar, opéré il y a deux jours du pied et absent des terrains de foot pendant trois mois. "Soit on continue à pleurer son absence, soit on avance" a déclaré le défenseur parisien Dani Alves lors d'une conférence de presse hier. Pour Bruno Salomon, "l'équipe a les crocs et collectivement, ils peuvent gagner." Ils le doivent aussi car la ligue des champions c'est l’objectif affiché des propriétaires quataris du club, c'est pour celà qu'ils ont dépensé des centaines de millions d'euros l'été dernier pour faire venir Neymar ou encore M'bappé. "Ce match c'est aussi l'occasion pour le club parisien de marquer un grand coup sur la scène européenne en faisant tomber le double champion d'Europe en titre, " de faire comprendre que ce PSG là, est un projet sérieux" conclu Bruno Salomon.

