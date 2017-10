Bryan Dabo : "le stade, c'est le chaudron, mais la ville est tranquille"

Après avoir fait le show dans le chaudron samedi soir au coup de sifflet final face à Metz, Bryan Dabo se confie pour France Bleu. Son début de saison, ce côté Showman, sa vie à Saint-Étienne et dans la plaine du Forez et le match contre Montpellier, son ancien club. Interview exclusive.

Bryan Dabo, dans le milieu du journalisme, c'est ce qu'on appelle un "bon client". Toujours inspiré en zone mixte après les matchs, le milieu de terrain des Verts l'est aussi sur le terrain depuis le début de la saison. Dans le debrief sur France Bleu Saint-Étienne Loire, il se livre sur sa relation avec le Chaudron et sa vie en dehors de l'Étrat. Entre playstation et musique, vie de famille et compte Twitter.

Le début de saison et son rôle de showman à Geoffroy Guichard

C'est un très bon début de saison, malgré deux ou trois matchs où on aurait pu mieux négocier le résultat, notamment le match à Troyes. Sinon c'est un très bon début de saison. L'ambition, c'est de faire 30 - 35 bons match et de communier avec le public. Il y a un public extraordinaire à Saint-Étienne, j'ai envie de faire chaque weekend de grosses performances. Après on n'est pas des surhommes, je ne suis pas superman, il y aura forcément des matchs où je vais moins bien jouer, mais l'envie est là, c'est à moi et à nous de maintenir le cap et de toujours se remettre en question. Franchement, ces moments sont exceptionnels, après le match à Troyes où on avait raté l'occasion de revenir sur le podium, là, on a saisi l'opportunité. Aller chanter dans le kop, c'est truc qui ne se réfléchit pas. Cela se fait instantanément, je suis allé chanter avec eux. Ce sont des joies qu'on a envie de voir, comme l'année dernière après le derby, des joies qui sont rares en France. Ce sont des choses à vivre. Cela se fait au feeling, si demain ou gagne le derby, c'est sur que je vais aller dans le kop pour chanter.

Sa vie en dehors du foot

Cela fait un an que j'ai pris mes marques à Saint-Étienne, tout se passe bien, c'est une ville tranquille, pas d'accrocs, on appelle le stade le chaudron mais la ville est tranquille. Les gens sont agréables, je me plais ici. Je ne fais rien de spécial, comme d'habitude, les hobbies habituels. Je joue à FIFA, je joue à NBA 2K et je joue du piano, je fais les trois mais plus du piano. C'est atypique, mais moi le piano, ce n'est pas mon instrument de prédilection, je joue beaucoup mieux de la basse que du piano, mais je préfère le piano. C'est comme si tu es footballeur, tu es bien meilleur défenseur, mais tu kiffes jouer attaquant. Avec tes potes tu vas jouer attaquant.Voilà la métaphore. C'est pareil. C'est atypique tout court de jouer de la musique. J'habite dans la plaine autour, c'est assez beau, j'ai un fils qui me prend beaucoup beaucoup de temps, je suis plutôt casanier, sans pour autant m'ennuyer.

Les retrouvailles avec Montpellier vendredi dans le chaudron

C'est fort en émotion, c'est la première fois que je vais jouer contre mon club formateur parce que l'année dernière je n'ai pas joué contre eux. Après je serai obligé de rester professionnel et de me battre sur le terrain jusqu'à la mort. C'est particulier, surtout de revoir certains anciens coéquipiers et Laurent Nicollin. Son père a compté pour moi, c'est un homme qui compte pour tous les Montpelliérains. Sans forcément le connaitre, il compte. C'est à Montpellier, c'est Loulou Nicollin, c'est sa ville. C'était un homme à connaître.

Son compte Twitter : @dabsperestroika... Pourquoi ce nom ?

Ce n'est pas que j'étais fan de Gorbatchev, quand j'étais au centre de formation, avec le grand frère de Maxime Lopez (Olympique de Marseille), Julien Lopez, on a eu un fou rire un jour sur la Perestroika avec Gorbatchev. Du coup "Dabs", c'est mon surnom et "Perestroika", c'est un fou rire qui m'avait marqué. Je ne me souviens plus trop mais je crois qu'il s'était endormi en classe et que la prof d'histoire l'avait réveillé avec la Perestroika. C'était un truc comme ça. Voilà l'histoire de mon nom sur twitter.