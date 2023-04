Bryan Goncalves, défenseur du Stade Lavallois : "je sais que je dois me calmer"

Bryan Goncalves avait été sanctionné de deux cartons jaunes lors du match perdu à Niort, notamment pour contestation. La LFP, via sa commission de discipline, avait sanctionné le défenseur d'un match de suspension . 48 heures avant, la direction du Stade Lavallois avait décidé de punir Goncalves en l'excluant du groupe professionnel, le privant de stage à Parigné près de Fougères. L'ex-joueur de Versailles s'entraînait alors avec le groupe de Sébastien Desmazeau en réserve.

De retour avec le groupe pro

En début de semaine, Bryan Goncalves a été réintégré au groupe pro. La punition est terminée et le joueur s'est exprimé à propos de ce qui s'est passé : "je sais que j'ai fait une bêtise à Niort. Je n'ai pas besoin qu'on me dise de me calmer, je sais que je dois le faire. Mes cartons à Niort sont mérités. En revanche, l'expulsion contre Rodez a été un peu dur à encaisser et celle contre Valenciennes était logique donc quand tu fais une bêtise et que tu mérites d'être sanctionné, tu l'es et c'est tout. Cette période de quinze jours a été très difficile pour moi, mais il fallait accepter la sanction. Ce n'est pas pour autant que je souhaitais le mal pour l'équipe, bien au contraire. Ma situation personnelle passe après la situation collective."

Inquiétude pour Ferhaoui

L'attaquant ivoiriern, Kader N'Chobi était, lui aussi, absent lors du déplacement à Metz. "Pour une douleur au dos" a précisé l'entraîneur lavallois, Olivier Frapolli.

En revanche, pas de retour dans l'immédiat pour Ryan Ferhaoui. Le milieu de terrain lavallois souffre toujours du genou. Il consulte des spécialistes afin de savoir s'il doit se faire opérer du ménisque ou non. Si tel est le cas, ce sera fin de saison pour Ryan Ferhaoui.

Si Maxime Hautbois et François-Xavier Fumu Tamuzo sont toujours à l'infirmerie, les deux milieux de terrains, Sam Sanna et Julien Maggiotti ont retrouvé la plaine des Gandonnières pour leur réathlétisation. Mais leur retour à la compétition n'est pas encore fixé. "Peut-être avant la fin de saison" a dit le coach des Tango.

Samedi, pour la 30e journée de Ligue 2, le Stade Lavallois accueille Grenoble avec l'obligation de prendre des points après cinq défaites consécutives.