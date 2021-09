"C'est à la limite de la faute professionnelle" : l'amertume de Christophe Raymond, l'entraîneur adjoint du NO

Un match nul au goût de défaite pour les Crocos. Ce samedi 18 septembre, Nîmes recevait Amiens aux Costières pour la 8ème journée de Ligue 2. Tout avait bien débuté pour les Rouge et Blanc : dans le sillage d'un Lamine Fomba étincelant au milieu de terrain, le NO réalise sa meilleure première période depuis le début du championnat : du pressing, des combinaisons, beaucoup de maîtrise... et deux buts inscrits coup sur coup, par Yassine Benrahou à la 16ème et Théo Sainte-Luce à la 21ème.

Au retour des vestiaires, les Crocos se font secouer pendant une vingtaine de minutes. Après la réduction du score des Amiénois, Moussa Koné plante le 3ème (75'). Trois buts aux Costières, du jamais vu encore cette saison. Mais c'est à ce moment-là que les Gardois lèvent le pied. Erreur fatale, qui profite à l'Amiens SC, qui égalise à la 95ème minute. "C'est limite une faute professionnelle... et on est tous responsable ! Cela doit nous faire réfléchir", confiait Christophe Raymond, l'entraîneur adjoint à l'issue de la rencontre.

C'est un scénario qui fait penser au match France-Suisse de l'Euro. On n'a pas su réagir quand le bateau tanguait. On apprend... mais faut apprendre vite quoi ! Christophe Raymond, l'adjoint de Pascal Plancque

Au classement, ce match nul rageant n'a pas trop d'incidence. Les Nîmois sont 6ème avec 13 points, ses concurrents pour la montée n'ont pas creusé l'écart. Et pas le temps de tergiverser : ils entament tout juste leur marathon de 3 matches en 7 jours. Porhcian rendez-vous mardi, avec un déplacement sur la pelouse du Paris FC.