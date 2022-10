"C'est allé assez vite" Florent Ghisolfi s'exprime sur son départ pour l'OGC Nice

Annoncée lundi par nos confrères de L'Equipe, l'arrivée de Florent Ghisolfi comme directeur sportif de l'OGC Nice est officialisée ce mercredi. Pendant que le Gym communique sur ses réseaux sociaux, Ghisolfi tient une conférence de presse à Lens aux côtés d'Arnaud Pouille, le directeur général du RCL. "C'est allé assez vite avec le club qui me sollicite. L'accord a été trouvé samedi et ma priorité était de ne pas polluer le match face à Lyon dimanche. J'ai réussi à garder la confidentialité et c'est une de mes forces," révèle Ghisolfi face à la presse.

"Je préfère quitter le club le cœur remplit de bonnes choses"

Concernant les raisons qui l'ont poussé à accepter l'offre d'Ineos, l'ancien joueur de Bastia préfère jouer la discrétion. "Je ne m'étalerai pas sur mes raisons car elles sont personnelles et elles m'appartiennent. Je garde ça pour mes proches et mon entourage." En effet, Florent Ghisolfi souhaite se rapprocher de la Corse pour des raisons familiales et ce paramètre est rentré en compte au moment de se décider.

Pour ceux qui s'étonnent du départ de l'architecte du RC Lens depuis plus de trois ans, Ghisolfi répond. "Je me suis investi pendant trois ans et demi comme un fou. C'est très dur de quitter le club. Mais je préfère le quitter avec le cœur rempli de bonnes choses. Lens est un club incroyable, l'un des plus magiques en France. Le timing peut être surprenant. Mais je ne suis pas joueur, pas entraineur. Le "moins pire" timing dans notre fonction c'est le mois de septembre. Le mercato est fait, on l'a fait du mieux possible. C'est le moment qui déstabilise le moins le club."

Une arrivée à Nice pendant le Mondial ?

Concernant son arrivée à Nice, elle ne devrait pas intervenir avant plusieurs semaines en raison de sa situation contractuelle dans le Nord. En CDI à Lens, Ghisolfi doit respecter une période de préavis. "On discute pour trouver la meilleure solution pour Lens. Je serai présent dimanche au derby, je l'ai annoncé aux joueurs. Je souhaitais être avec eux." Florent Ghislfi pourrait donc prendre ses fonctions au Gym au moment de la Coupe du Monde même s'il va d'ores et déjà plancher sur le mercato hivernal qui pourrait être particulièrement actif cet hiver sur la Côte d'Azur. Dans son communiqué, l'OGC Nice confirme que Ghisolfi sera accompagné à Nice de Grégory Thil, qui avait des responsabilités dans la cellule de recrutement de Lens et qui va intégrer celle de Nice.